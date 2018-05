Facebook pagelle dei media / Da oggi possibile votare le testate giornalistiche anche in Italia

Facebook pagelle dei media, da oggi possibile votare le testate giornalistiche anche in Italia. Parte un sondaggio su quella che è l'affidabilità delle testate già in voga negli Stati Uniti.

10 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Facebook pagelle dei media

È stato Facebook in prima persona a chiarire questa svolta legata alle notizie e alle testate giornalistiche con l'attivazione delle pagelle degli utenti sui media. L'azienda ha spiegato, come riportato da Ansa, che la scelta avviene: "come parte dello sforzo continuo per assicurarsi che le notizie che le persone vedono su Facebook siano di qualità alta e per dare priorità alle notizie affidabili informative e locali". Si specifica poi che: "questa è un'analisi preliminare per valutare la possibilità di portare anche in Italia questo cambio del flusso di notizie". Di recente sono stati tanti gli stravolgimenti nella divulgazione delle notizie tramite Facebook che si è reso conto di essere assolutamente un mezzo molto importante per quanto riguarda proprio i media e per la divulgazione di informazioni. Staremo a vedere come il pubblico prenderà questa novità e soprattutto se arriveranno le tanto attese valutazioni.

DA OGGI TEST IN ITALIA

Parte da oggi in Italia un test molto interessante per quanto riguarda Facebook come già accaduto negli Stati Uniti d'America. Sarà possibile effettuare le pagelle dei media che porterà gli utenti a fare un'indagine sull'affidabilità delle testate giornalistiche. Sicuramente un passo in avanti per la lotta contro le fake news che ci porterà a capire quali sono le notizie da seguire. Una scelta che ovviamente si muove per cercare di capire come agiscono le testate giornalistiche online e soprattutto sul social network più famoso del web. Il test verrà presto esteso anche ad altri paesi come Regno Unito, Francia, Spagna, Brasile, India, Indonesia e Germania. Le domande fatte agli italiani su Facebook saranno davvero molto semplici e cioè: "Conosci questo sito?" e "Quanto lo ritieni affidabile?". Si lavora per cercare di muoversi su una pista interessante e poter così portare anche in Italia un cambiamento decisamente importante nella diffusione delle notizie.

