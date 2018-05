Instagram down: impossibile aggiornare il feed/ Il social network ha smesso di funzionare per circa un'ora

Instagram down nel primo pomeriggio

Problemi di funzionamento per Instagram, uno dei social network più utilizzati a livello mondiale. Stando alle segnalazioni di svariati utenti in tutto il mondo, il re delle fotografie ha smesso di funzionare nel primo pomeriggio, a partire dalle ore 14:30 di oggi, per circa un’ora. Ora il problema starebbe tornando via-via alla normalità, ma gli amanti dei social, e gli assidui frequentatori di Instagram, avranno passato quasi due ore da inferno. Ma cosa è successo di preciso? Instagram non si aggiornava più, e ogni qual volta si apriva l’applicazione, appariva il messaggio «Impossibile aggiornare il feed», con la conseguenza che si potevano visionare solo ed esclusivamente le foto vecchie e già viste.

#INSTAGRAMDOWN IN TENDENZA

Difficile capire cosa sia successo a Instagram, se il "down" sia dovuto ad una manutenzione dello stesso social, o se ad un attacco hacker (cosa poco probabile), fatto sta che secondo il sito downdetector.it, portale che segnala i vari disservizi su internet, i problemi principali di Instagram hanno riguardato per il 40% il log-in, per il 40% l’aggiornamento del news feed, e infine, per un 18%, il sito. Come dicevamo in apertura, la situazione è tornata alla normalità in un paio di ore, ma in Italia è divenuto virale, balzando in breve tempo al primo posto delle tendenze su Twitter, l’hashtag #instagramdown

