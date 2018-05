Google, in arrivo tre smartwatch a marchio Pixel/ Linfa vitale per il sistema Wear Os

Google, in arrivo tre smartwatch a marchio Pixel: linfa vitale per il sistema Wear Os. Durante l’evento di Big G del prossimo autunno, potrebbero palesarsi grandi novità

Tre smartwatch Pixel in arrivo?

Grandi novità attese in casa Google per i prossimi mesi. In vista del mega evento che la multinazionale californiana terrà durante il prossimo autunno, pare che Big G possa svelare nuovi gadget a marchio Pixel. Stando ad alcuni indiscrezioni circolanti in rete in queste ore, sembra infatti che Google non presenterà solo dei nuovi smartphone, ma anche degli inediti smartwatch marchiati appunto Pixel. L’obiettivo della casa di Mountain View è quello di risollevare il mercato dei propri orologi intelligenti, visto anche il mezzo "flop" di Wear OS, il sistema operativo pensato proprio per i conta ore smart.

“IN ARRIVO UN NUOVO OROLOGIO A MARCHIO PIXEL”

A suggerire la possibilità di vedere questi nuovi interessantissimi gadget durante l’evento autunnale, è Evan Blass, insider sempre ben informato, che attraverso il proprio profilo Twitter ha scritto: «Oltre a Pixel 3, Pixel 3 XL e Pixel Buds di seconda generazione, una fonte affidabile mi dice – con grande sicurezza – che all'evento hardware Google introdurrà anche un orologio con marchio Pixel. Passate una buona estate!». Fermo restando che tali anticipazioni siano reali, c’è grande attesa per capire come sarà questo nuovo smartwatch, e soprattutto, se verrà presentato un solo modello o più di uno. I nuovi smartwatch Pixel potrebbero essere dotati dei processori Qualcomm appena annunciati, e garantire delle performance meritevoli di attenzione: non ci resta che attendere eventuali ulteriori conferme, o semplici smentite.

