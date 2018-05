Wind All Inclusive Flash: 30 GB, 1000 minuti e 500 sms/ Un’offerta da cogliere al volo

Wind All Inclusive Flash: 30 GB, 1000 minuti e 500 sms, un’offerta da cogliere al volo. Una nuova interessante proposta rivolta ai grandi utilizzatori del traffico dati: soli 10 euro al mese

Nuova interessante offerta Wind

Nuova interessante offerta per la telefonia mobile, presentata dall’operatore Wind. La proposta con scadenza al 14 maggio prossimo, prevede come al solito un corposo pacchetto composto da traffico dati, minuti di chiamate, ed sms. La nuova offerta si chiama Wind All Inclusive Flash, ed offre 30 GB di traffico dati in 4G, 1000 minuti di chiamate, e 500 sms. Una proposta molto interessante soprattutto per chi è collegato con costanza ad internet con il proprio dispositivo mobile, che sia uno smartphone o un pad, soprattutto per vedere video, o ascoltare musica in streaming. Ma la domanda cruciale è: quanto costa quest’offerta? Vi basteranno 10 euro al mese, con l’aggiunta di un costo di attivazione di altri 10 euro.

COME ATTIVARLA

Sono noti i problemi relativi a Wind in termine di copertura e di velocità della banda, ma è anche vero che tale proposta risulta alquanto alettante. Per coloro che si fossero fatti convincere da queste righe, la nuova offerta sarà attivabile in diverse provincie italiane, dal nord al sud, e per scoprire se la proposta è valida anche nel vostro paese, vi basterà recarvi nel centro Wind a voi più vicino. In caso diverso, potrete attivare la promozione direttamente dal sito dell’operatore mobile in questione, che vi dirà in automatico se potrete attivarla o meno, in base alla vostra provenienza. L’unico vincolo legato a questa offerta, è quello di rimanere in Wind per almeno 24 mesi, mentre, in caso di recesso anticipato, sarete costretti a pagare una penale di 9 euro.

