Passa a Tim/ Minuti e Giga illimitati: l'offerta che fa impazzire la concorrenza e i clienti

Passa a Tim, minuti e Giga illimitati: l'offerta fa impazzire la concorrenza e anche i clienti. Tra le offerte c'è la Special Top e la TIM 10 SuperGo che regala giga ad ogni utente.

13 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Passa a Tim

Con Special Top e Tim 10 ci troviamo di fronte a due offerte che la nota compagnia di telefonia mobile propone per il mese di maggio. Con queste è in grado di sbaragliare la concorrenza e obbligarla a rispondere. Si tratta di due offerte che propongono una vagonata di Giga e per quanto riguarda la prima addirittura i minuti illimitati. Questa possibilità può regalare diverse possibilità quindi legate anche a internet, da usufruire sempre e comunque in 4G. Possibilità che ci portano a sfruttare con grande attenzione il nostro budget visto che ci troviamo di fronte a offerte da 10 euro al mese o poco più dopo i primi sei mesi. Vedremo quali saranno le risposte da parte del pubblico che al momento sembra essere molto interessato anche da quello che scrive sui social network dove si parla molto della nuova iniziativa firmata "Passa a Tim".

SPECIAL TOP E TIM 10 SUPERGO

Sono due le offerte che regalano ai clienti Tim davvero diverse e interessanti proposte per questo periodo. Gli utenti possono ricevere infatti da queste tantissimi Giga gratis al mese senza particolari spese e senza l'obbligo di ricorrere a supplementi dal punto di vista economico. La Special Top e la Tim 10 Super Go rappresentano le due alternative più interessanti del panorama della telefonia mobile. Andiamo ad osservarle però da più vicino. La Tim 10 SuperGo si può tranquillamente attivare sia nei punti vendita che tramite telefono e dà il diritto a 1000 minuti più 10.6 giga in 4G al prezzo di soli 10 euro per i primi sei mesi e poi a 12 per quelli successivi. Invece la Special Top ha i minuti illimitati e lo stesso numero di Giga. Il prezzo è di 10, ma poi si trasforma in 10.82 rispetto alle 12 dell'altra. Due offerte in grado di attirare grande curiosità e di cui si parla già sui social network nella giornata di oggi.

© Riproduzione Riservata.