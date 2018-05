Facebook, Privacy utenti / Ko 200 app per l'uso dei dati in modo improprio: nuovo scandalo Cambridge Analytica

Facebook, Privacy utenti: ko 200 applicazioni per l'uso dei dati in modo improrio, sorge un nuovo scandalo simile a quello di Cambridge-Analytica. Social network sempre più nella bufera.

14 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Facebook, Privacy utenti

Continuano le polemiche che vedono al centro della bufera Facebook. Le ultime notizie ci parlano di ben 200 applicazioni che sono state sospese dalla nota piattaforma in attesa di verificare il modo in cui venivano utilizzati i dati degli utenti e se davvero queste fossero pericolose. Viene sottolineato però che i dati in questione non hanno effettuato l'uso improprio dei dati, ma sarà importante capire come queste li utilizzano per verificare che sia tutto in regola. Ovviamente l'iniziativa è stata lanciata di fronte a una situazione non facile da gestire in seguito allo scandalo Cambridge Analyitica. Gli utenti pretendono chiarezza e finalmente Facebook ha preso la linea dura, cercando di evitare che le cose vengano fatte in maniera sommaria come accadeva in precedenza. I controlli aumentano e probabilmente il livello della sicurezza di chi utilizza il social è destinata a migliorare.

LO SCANDALO CAMBRIDGE-ANALYTICA

Ormai da un paio di mesi Facebook è entrato in una vera e propria bufera a causa dello scandalo Cambridge-Analyitica. Questo è stato accusato di utilizzare in maniera impropria i dati sensibili degli utenti del noto social network per fini politici. Una situazione che ha spostato l'opinione pubblica contro il portale con la campagna #DeleteFacebook approvata da numerosi volti noti del mondo dell'informatica e non. Di mezzo c'è finito il proprietario e inventore del social network Mark Zuckerberg che ha cercato di difendersi in quello che è stato davvero un processo per capire qualcosa di più sulla fuga di notizie. Dopo questa situazione sono cambiate le cose decisamente perché il pubblico non si fida più della piattaforma come prima, impaurita che i propri dati possano arrivare ad altre persone che magari hanno secondi fini molto particolari e ovviamente pronti a ledere l'immagine personale.

© Riproduzione Riservata.