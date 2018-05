State of Decay 2, X Box One / L'apocalisse di Undead Lab rilancia Microsoft nella lotta alle esclusiva con Ps4

State of Decay 2, X Box One: l'apocalisse di Undead Lab rilancia la Microsoft nella corsa alle esclusive contro la Playstation 4 da poco protagonista con il nuovo capitolo di God of War.

14 maggio 2018 Matteo Fantozzi

State of Decay 2, X Box One

Ci siamo, sta per arrivare per Pc e X Box One State of Decay 2 secondo capitolo della saga di Undead Lab lanciata nel 2013. Si tratta di un videogioco survival-horror che molti associano al telefilm di successo The Walking Dead nonostante quest'ultimo abbia di fatto diversi videogame ufficiali. La trama è stata resa ancor più accattivante del primo capitolo con maggiore libertà da parte dell'utente di potersi muovere nell'universo videoludico. Ovviamente è stata data molta attenzione ai mostri con dettagli che ci portano al centro di un vero e proprio incubo. Sulle orme di videogame storici come Resident Evil, arrivato al settimo capitolo, State of Decay 2 prende spunto e si arricchisce di tanti stereotipi sugli zombie già visti ma che non fanno mai calare la nostra attenzione. Siamo pronti sicuramente a un prodotto innovativo con il pubblico che sui social network già ne sta parlando da giorni.

LA CORSA ALLE ESCLUSIVE CONTRO LA PLAYSTATION 4

X Box One di Microsoft e Playstation 4 di Sony Entertainment si lanciano una battaglia senza esclusione di colpi e si mettono l'una contro l'altra nella caccia alle esclusive. La console della Sony di recente ha lanciato in esclusiva God of War con un risultato davvero straordinario sia di pubblico che di critica. Ha deciso di rispondere con State of Decay 2 secondo capitolo di una saga lanciata nel 2013 dalla Undead Lab. Di solito la Playstation è quella che riesce ad attirare più utenti con esclusive che hanno sbaragliato la concorrenza, ora però è il momento per Microsoft per dare un fendente alla concorrenza e provare a mettere in difficoltà i più gettonati competitor. Una sfida senza esclusione di colpi che ci porteremo avanti all'uscita di ogni videogioco che privilegerà una o l'altra console. Staremo a vedere quali sono gli assi nella manica che hanno le due aziende anche per il futuro.

© Riproduzione Riservata.