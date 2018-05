Facebook lancia il “portale degli adolescenti”/ Una piattaforma per educare i giovani sull’uso del social

Facebook lancia il “portale degli adolescenti”, una piattaforma per educare i giovani sull’uso del social: nuova iniziativa del noto social network per rendersi ancora più trasparente

Proseguono le modifiche a Facebook, con l’obiettivo di rendere lo stesso social network più trasparente. L’ultima iniziativa è rivolta ai giovani, a pochi giorni dall’entrata in vigore del Gdpr, il regolamento generale europeo perla protezione dei dati personali (ufficiale il prossimo 25 maggio), che vieta l’utilizzo di svariati siti e app, fra cui Fb ma anche WhatsApp, Instagram e via discorrendo, ai minori di 16 anni. Mark Zuckerberg ha reso pubblico il “Portale per gli adolescenti” (lo potete trovare a questo indirizzo), una piattaforma che ha come obiettivo quello di educare appunto i giovani ragazzi a utilizzare nella maniera più adeguata il social network americano, senza incorrere in spiacevole conseguenze.

INTERPELLATTI ANCHE I GIOVANI ITALIANI

Si tratta di una sorta di sito estensione di Fb, diviso in due macro sezioni: da una parte, come sottolineano i colleghi de La Repubblica, troviamo una specie di glossario in cui vengono elencate le principali attività di Facebook, quindi le pagine, i gruppi, gli eventi, il profilo e via discorrendo, che ha l'obiettivo di aiutare gli adolescenti a capire come proteggersi al meglio, come scegliere le giuste amicizie nonché i contenuti da rendere pubblici. Delle nozioni di base decisamente meritevoli di attenzione, non soltanto per i giovani ma anche per gli adulti, visto che spesso e volentieri si usa pubblicare post con eccessiva leggerezza. L’altra parte della piattaforma è invece un blog dove vengono inserite le testimonianze dirette di altri adolescenti circa appunto l'utilizzo di Fb e la loro esperienza. Per realizzare questa piattaforma, Fb si è consultata con i ragazzi di tutto il mondo, compresi quelli italiani.

