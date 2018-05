Honor 10/ Prezzo aggressivo e concorrenziale, lo smartphone pronto a invadere il mercato!

Honor 10, prezzo aggressivo e concorrenziale: lo smartphone pronto a invadere il mercato e a sbaragliare la concorrenza grazie anche a delle caratteristiche davvero invitante.

16 maggio 2018 Matteo Fantozzi



Lo smartphone Honor 10 invade il mercato e lancia la sua azienda nella scalata verso quelli che sono i migliori programmi della gamma in questione. Il miglior prezzo è attorno ai 360 euro, sicuramente non per tutte le tasche ma di certo molto inferiore a quello di tanti altri prodotti di pari livello. Un prodotto molto interessante che può regalare diverse interessanti possibilità e che entra in tackle scivolato nel mercato della telefonia mobile, visto che comunque costa relativamente poco per quello che offre. Sarà interessante vedere anche quali saranno le evoluzioni del mercato e chi avrà la forza per cercare di entrare in contrasto con l'Honor 10 che al momento sembra davvero pronto a mettere un punto esclamativo per l'azienda che rappresenta.

LE CARATTERISTICHE DI QUESTO NUOVO MODELLO

L'Honor 10 è pronto a sbaragliare la concorrenza nel campo degli smartphone grazie a un prezzo aggressivo, ma anche e soprattutto per le sue caratteristiche. Ci troviamo di fronte a un LTE 4G dual sim che monta un processore 8 Core 2.1 gHz cioè praticamente un top di gamma. La memoria è di 64Gb e ha anche uno splendido display da 5.8' con una risoluzione di 2280x1080 pixel. Sicuramente uno dei punti di forza in assoluto è la fotocamera da ben 16 megapixel e può scattare foto con altissima risoluzione di 2160x3840 pixel e video in fullhd. Un'altra sorpresa è legata allo spessore di 7.7 millimetri che lo rende estremamente piccolo e maneggevole, pesa infatti appena 153 grammi. Uno smartphone rivoluzionario che può regalare grandissimi vantaggi legati anche al fatto che costa decisamente meno rispetto agli altri che sono in commercio offrendo caratteristiche non di certo inferiori.

