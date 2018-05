Iliad, numero di assistenza telefonica / Aperto il 177 e svolta per il nuovo operatore di telefonia mobile

Iliad, numero di assistenza telefonica: aperto il 177 e svolta per il nuovo operatore di telefonia mobile. Come si difenderanno le altre compagnie? Il competitor è di quelli agguerriti.

16 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Iliad, numero di assistenza telefonica

Iliad ha fatto un grande passo in avanti nelle ultime settimane, grazie a diverse evoluzioni che l'hanno portato a vivere una corsa al cliente con gli altri operatori alla pari. Le ricariche di Iliad sono disponibili finalmente anche in tutti i punti vendita Sisal. Altra svolta importante verso il lancio direttamente della rete mobile che sarà attiva e pronta il prossimo 21 giugno del 2018. L'operatore già molto noto in Francia sta per invadere il nostro paese che ha sicuramente la possibilità di regalare una nuova alternativa per i clienti che saranno liberi anche di lasciare i soliti gestori. L'aziende ha sottolineato ancora una volta che l'Italia viene considerata come una ''nuova frontiera per la crescita'' e punta a ricordare quanto accaduto già nel 2012 proprio in Francia con la conquista del 5% delle quote di mercato dopo appena due mesi dal lancio.

ARRIVA IL 177

Il nuovo operatore di telefonia mobile Iliad ora ha anche un numero di assistenza. Tutti gli utenti interessati a parlare con i produttori dovranno semplicemente comporre il numero 177 che sarà gratuito per tutti i clienti dello stesso operatore. Alla chiamata al numero di assistenza sarà possibile effettuare una scelta, aperta da disco, su quattro opzioni diverse. La prima riguarda le informazioni per quanto riguarda le offerte o per avere delle informazioni in merito. La seconda è quella di gestire l'offerta e avere informazioni dettagliate sui pagamenti effettuati in digitale. La terza è per attivare o bloccare la Sim e per informazioni sulla consegna della stessa in termini fisici. La quarta invece riguarda l'assistenza tecnica. Si viene poi direttamente trasferiti a un operatore in grado di risolvere tutti i problemi in merito e ovviamente anche per informazioni riguardo comunque un prodotto nuovo.

© Riproduzione Riservata.