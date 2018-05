WhatsApp/ Novità in arrivo per i gruppi: ecco cosa cambia con l'ultimo aggiornamento

WhatsApp, novità in arrivo per i gruppi: ecco cosa cambia con l'ultimo aggiornamento. L'applicazione più scaricata in Italia si rinnova ed è pronta a nuove possibilità interessanti.

16 maggio 2018 Matteo Fantozzi

WhatsApp - La Presse

Le novità in merito ai gruppi di WhatsApp saranno sicuramente molto interessanti per gli utenti. Ci sono però delle situazioni di cui il popolo dell'app più scaricata di Italia si lamenta ormai da tempo. La funzione principalmente richiesta è quella legata al tasto di rec e stop per quanto riguarda i messaggi audio. Questa al momento è stata testata nella versione Beta, ma mai ufficializzata anche se diverse volte è stata anticipata al pubblico. Questo continua a richiederla incessantemente anche perché fare una registrazione lunga dovendo tenere pigiato il tasto della registrazione senza poterlo lasciare, situazione che diventa scomoda da un minuto in sù. Staremo a vedere quali saranno le evoluzioni che ci proporrà l'applicazione nei prossimi aggiornamenti considerando che negli ultimi giorni le cose cambiano anche abbastanza rapidamente.

LE NOVITÀ SULL'ULTIMO AGGIORNAMENTO

L'ultimo aggiornamento di WhatsApp ha portato sicuramente a delle novità molto interessanti a riguardo dei gruppi. Avete presente quando si viene inseriti in un gruppo e poi si prova ad uscire da questi ma si viene reinvitati in continuazione? Questo potrà essere finalmente superato con la possibilità di poter lasciare in modo permanente un gruppo, in sostanza non si potrà essere invitati nuovamente all'interno di una chat che era stata già abbandonata precedentemente. Sarà poi più facile trovare all'interno proprio di un gruppo quei messaggi in cui si viene menzionati, cosa che fino ad ora aveva regalato qualche problema di troppo. Delle rivoluzioni che l'applicazione di proprietà di Facebook apporta per cercare di essere al passo con i tempi e per evitare di ritrovarsi a vivere le solite spiacevoli complicazioni dettate dalle falle fino a questo momento presenti.

