Apple in crescita / Successo anche senza gli iPhone, gli utili sopra le aspettative!

Apple in crescita, successo del marchio anche senza gli iPhone: gli utili sono sopra le aspettative e anche le vendite dei portatili e dei fissi è in aumento rispetto al passato.

02 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Apple in crescita

La Apple è in crescita costante e anche senza gli iPhone. Gli utili infatti sono al di sopra delle aspettative anche per quanto riguarda la vendita degli altri oggetti. Si parla addirittura di un buyback da circa 100 miliardi di dollari. Per la prima volta hanno raccolto un risultato clamoroso anche i servizi sopra i 9 miliardi di fatturato. L'agenzia finanziaria Usa Bloomberg ha sicuramente riconosciuto i meriti dell'agenzia che sta raccogliendo dei risultati che vanno addirittura oltre a quello che si aspetta. La società è riuscita a superare anche quella che nel settore è nota come crisi degli smartphone, andando a lanciare prodotti che potessero differenziare anche il processo di vendita. L'amministratore delegato Cook si è detto sicuramente molto contento di quanto fatto in questo primo trimestre del 2018.

IL SUCCESSO DELL'IPHONE X

Gli iPhone rimangono il prodotto più venduto dalla Apple, anche se i prezzi continuano a lievitare. Si è parlato moltissimo del prezzo importante per quanto riguarda l'iPhone X, ma nonostante questo le vendite sono state davvero importante. I dispositivi mobili in questione regalano la possibilità di avere delle prestazioni davvero al di sopra della media, che alla fine in un certo senso giustificano il prezzo. L'obiettivo è quello di arrivare a regalarci un prodotto che sia in grado di sopperire in tutto e per tutto ad altri dispositivi più ingombranti come computer e macchina fotografica. L'iPhone infatti ad oggi risulta essere completo in tutto e per tutto, risultando per il pubblico un oggetto del desiderio costante anche perché il prezzo è assolutamente di quelli non alla portata di tutti. D'altronde Apple si è da sempre proposta per produrre oggetti di fascia altissima, senza mai badare alla quantità piuttosto che alla qualità.

