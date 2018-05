La Ferrari SP38/ Foto, svelata a Fiorano l’ultima nata del programma One-Off

La Ferrari SP38, foto, svelata a Fiorano l’ultima nata del programma One-Off. Concepita una nuova rossa esclusiva, che verrà mostrata al prossimo concorso di Villa d'Este

La splendida Ferrari SP38

E’ stata svelata quest’oggi la Ferrari SP38. Si tratta dell’ultimo bolide di Maranello concepito grazie al programma One-Off. Non molti sanno che da un paio d’anni a questa parte la prestigiosa casa automobilistica italiana, da la possibilità ai suoi clienti più esclusivi, ovviamente dietro pagamenti vertiginosi, di creare una Ferrari praticamente “fai da te”. Un progetto che dura mediamente due anni durante il quale il cliente viene seguito passo dopo passo dal centro stile Ferrari, fino alla creazione del prodotto finale, che deve essere però in linea con lo spirito della Rossa più famosa al mondo. Evidentemente lo era la SP38, dove le due lettere stanno per Special Project, pronta in queste ore e che debutterà sabato prossimo al Concorso d’Eleganza di Villa d’Este in Como.

I RIMANDI ALLA 308 GTB E ALLA MITICA F40

In quell’occasione potremo anche scoprire il fortunato (o la), cliente, che la stessa casa di Maranello ha descritto come «uno dei più affezionati clienti Ferrari». La vettura, che è stata consegnata sul circuito di Fiorano, e messa alla prova con una serie di giri, monta un V8 3.9 da 669 cavalli, lo stesso che ritroviamo sulla 488 GTB. La tinta è esclusiva per questo modello, un rosso metallizzato a triplo strato, mentre il design, diretto da Flavio Manzoni, prevede un'estensione decisa verso la parte anteriore, dove spiccano senza dubbio i due passaruota esagerati. Anche i gruppi ottici sono esclusivi della SP38, con il cliente che li ha voluti particolarmente fini, e con elementi di rimando alla 308 GTB, storico modello Ferrari del passato. Il cofano motore ricorda invece quello della F40, così come l’alettone, perfettamente integrato nel resto della carrozzeria.

