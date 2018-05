Vodafone Happy Friday regala Lavazza Nespresso/ Oggi, 25 maggio, sconti interessanti sui prodotti

Grande promozione per tutti i clienti Vodafone. La nota multinazionale della telefonia, è infatti pronta a regalare degli sconti molto interessanti ai propri affezionati, per acquistare prodotti Lavazza, che siano capsule o macchine del caffè. Nel dettaglio, per l’acquisto di 10 confezioni di capsule Lavazza A Modo Mio, si potrà ottenere uno sconto del 40%, mentre per la Lavazza Jolie, una macchinetta piccola e silenziosa, si otterrà un buono sconto pari al 30%; tenendo conto che il suo prezzo è di 79.90, grazie a questa promozione la si potrà acquistare a soli 55.93 euro. Un altro sconto riguarda l’acquisto di 12 confezioni di capsule Lavazza compatibili con le macchine Nespresso, e in questo caso la promozione è pari al 25%.

COME ISCRIVERSI AL PROGRAMMA VODAFONE HAPPY

Ma come bisogna fare per sfruttare queste interessanti opportunità? Il primo passo è scaricare l’app My Vodafone, dopo di che bisognerà entrare nella sezione Vodafone Happy e disegnare un sorriso sulle margherite. A quel punto verrà ricevuto un sms con tutti le istruzioni del caso. La promozione è valida solo per oggi ma i buoni ottenuti saranno utilizzabili fino al prossimo 6 giugno. Se siete dei clienti Vodafone e non vi siete ancora iscritti al programma Happy, vi basterà selezionare l’apposita sezione dall’app, o eventualmente entrare nell’area riservata direttamente dal sito di Vodafone. Grazie a Vodafone Happy si possono accumulare premi in base alla durata del vostro contratto, e ogni venerdì si otterrà un regalo.

