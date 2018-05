Xiaomi Redmi 5 Plus/ Arriva lo smartphone con una risoluzione da fare invidia all'iPhone

Xiaomi Redmi 5 Plus, arriva lo smartphone con una risoluzione 2160x1080 pixel da fare invidia all'iPhone della Apple. Una soluzione molto interessante e anche dai costi molto contenuti.

25 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Xiaomi Redmi 5 Plus

Il mercato degli smartphone viene invaso dall'arrivo dello Xiaomi Redmi 5 Plus che sbarca sul mercato per riuscire a sbaragliare la concorrenza. Tra le grandi novità c'è anche una fotocamera da considerarsi top di gamma. Oltre a registrare video in altissima definizione presenta una risoluzione da 1920x1080 pixel. Lo Xiami Redmi 5 Plus è inoltre leggerissimo, basti pensare che è spesso appeno 8.1 millimetri, un dato che fa impazzire la concorrenza. Attenzione poi anche alle prestazioni garantite dal modulo LTE 4G di ultima generazione che migliora decisamente le prestazioni di tutti i modelli precedenti dell'azienda cinese. Un salto di qualità che potrebbe di certo rendere difficile non accorgersi della convenienza dal punto di vista dell'equilibrio tra qualità e prezzo. A breve saranno disponibili anche numerosi tutorial online che ci mostreranno da vicino tutte le caratteristiche di questo gioiellino.

LO SMARTPHONE CON LA RISOLUZIONE AD FAR INVIDIA ALL'IPHONE

Lo Xiaomi Redmi 5 Plus è pronto a invadere il mercato degli smartphone. L'obiettivo dell'azienda cinese è quella di andare a dominare anche in Europa dove sta negli ultimi anni riscuotendo grandissimo successo. Un prezzo contenuto e prestazione da fare invidia ai marchi più noti può regalare delle sorprese molto interessanti. Quella di questo nuovo modello è sicuramente una risoluzione da fare invidia addirittura all'iPhone dell'Apple. Lo schermo da 5.99 pollici infatti ha una risoluzione da 2160x1080 pixel e offre delle scelte grafiche davvero innovative grazie anche a un processore 8Core da 2gHz. Ci troviamo di fronte a un gioiellino che garantisce prestazioni eccezionali e che pare offra anche la possibilità di essere acquistato a una cifra davvero molto contenuta. Oltre alle performance ci troviamo anche di fronte a un dispositivo molto bello da vedere che si potrà trovare in diverse colorazioni.

