Iliad, domani apre in Italia/ Tutto quello che c’è da sapere: negozi, app e tariffe in arrivo

Domani è il grande giorno. A partire dalle ore 10:30 debutterà infatti nel mercato italiano l’operatore mobile Iliad. Si tratta di un’azienda che promette la “rivoluzione”, termine utilizzato nei cartelloni pubblicitari della stessa, e che in Francia è entrata nel mercato con delle tariffe a dir poco aggressive. Basti pensare che oltralpe ha debuttato con abbonamenti mobile di 1.99 euro al mese per 30 Gb di traffico dati, e di 2.99 euro per 50 Gb. Numeri a dir poco imbarazzanti, che ovviamente, attireranno moltissimi clienti attratti da queste tariffe low cost. L’obiettivo di Iliad è proprio quello di rubare clienti alla concorrenza, a cominciare da Vodafone e Tim, per arrivare fino a Tre. Nel frattempo sono già state lanciate le prime due app ufficiali.

CINQUE STORE VERRANNO APERTI DOMANI

Andando sul Play Store Italiano troveremo infatti le app “Portabilità Seriale SIM” e “Mobile Config”, con la prima che serve per leggere il codice ICCID della Sim, mentre la seconda verrà utilizzata per configurare la rete Iliad. Con l’ingresso di Iliad sul mercato italiano, apriranno domani anche gli store ufficiali del Bel Paese. Nel nord Italia il negozio di riferimento verrà inaugurato ovviamente a Milano, la capitale tecnologica della nostra penisola, e precisamente in viale Rastrelli 1/A, al piano terra del palazzo che ospita la ZTE. Presente anche un negozio al nord-est, presso l’Auchan di Mestre, mentre al centro Italia verranno aperti due store a Roma: uno al centro commerciale Porte di Roma, e uno in quello Roma Est. Infine, per gli amici del sud, il negozio sarà aperto presso l’Auchan Porte di Catania.

