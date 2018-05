Fifa 18 Mondiali: aggiornamento gratuito/ Il download della patch per giocare tutto il torneo: c'è l’Italia

Fifa 18 Mondiali: aggiornamento gratuito. Il download della patch per giocare tutto il torneo: c'è l’Italia. Importante upgrade per il noto titolo di calcio targato EA Sports

Fifa 18 si aggiorna con la patch per i Mondiali in Russia

L’Italia non si è qualificata per i Mondiali in Russia, con annesso dispiacere di milioni di tifosi, ma c’è comunque un modo per prendere parte al torneo intercontinentale: giocarlo a Fifa 18. Proprio così, da qualche ora a questa parte è infatti disponibile la patch che permette un upgrade importante al gioco firmato EA Sports, inserendo le 32 nazionali che voleranno fra pochi giorni in Russia, nonché i 12 stadi che ospiteranno tutte le partite in programma per la prossima Coppa del Mondo. Le varie selezioni saranno presenti con le divise ufficiali e tutti i giocatori, ed inoltre, la software house americana ha deciso di inserire anche alcune nazionali che non ce l’hanno fatta a strappare il pass mondiale, leggasi fra le altre, Cile, Stati Uniti, e i nostri azzurri.

IL DOWNLOAD INIZIERA' IN AUTOMATICO

Con le nazionali sarà possibile disputare il classico mondiale, quindi la fase a gruppi e poi quella finale a eliminazione diretta, ma anche le amichevoli. Inoltre, è stata aggiornata con questa nuova patch anche la modalità Ultimate Team, che includerà tra gli altri, nuove icone, quei giocatori che hanno fatto la storia del mondiale. La patch, che ricordiamo è in forma totalmente gratuita, è già disponibile da qualche ora a questa parte per PlayStation4, Xbox One, Pc e Nintendo Switch. Dal 6 giugno, invece, toccherà a Fifa Mobile aggiornarsi, per i dispositivi Android e iOS. Per scaricare la nuova patch, vi basterà avviare il gioco su console o pc, e in automatico vi dirà di scaricare l’aggiornamento.

© Riproduzione Riservata.