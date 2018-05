Fallout 76 ufficialmente annunciato/ Video trailer: il seguito di New Vegas, un’espansione o un nuovo gioco?

E’ stato ufficialmente annunciato Fallout 76. Purtroppo però non si sa nulla, se non quanto si vede in un teaser trailer pubblicato da Bethesda, la nota software house che produce una delle saghe videoludiche più amate degli ultimi anni. Attraverso il proprio canale Youtube e la propria pagina Twitter, è stato pubblicato un video (che potete trovare a questo indirizzo), con la didascalia «Please stand by». Nessun’altra informazione in merito come detto sopra, ma vedendo il filmato viene scontato il paragone con Fallout New Vegas, visto che l’universo e l’ambientazione sembrano proprio gli stessi. Fallout 76 potrebbe quindi essere un’espansione del capitolo uscito nel 2010, ben 8 anni fa, ma per scoprirlo dovremmo attendere il prossimo E3 di Los Angeles, la fiera dei videogame più importante al mondo.

“MAGGIORI INFORMAZIONI PROSSIMAMENTE”

«Maggiori informazioni – fanno sapere i ragazzi di Bethesda - durante la conferenza Bethesda E3 di domenica 10 giugno ore 6:30pm PT a Los Angeles o live sui canali social Bethesda». Ovviamente sul web si è già scatenato il popolo della rete, con le ipotesi più disparate, anche se sembra difficile che possa trattarsi del capitolo 5 di Fallout. Piuttosto, come detto sopra, potrebbe trattarsi di una ricca espansione di New Vegas, o magari, di un secondo capitolo del videogame ambientato nei dintorni di Las Vegas. Questa eventuale espansione o seguito di New Vegas, non dovrebbe comunque essere sviluppata dall’Obsidian Entertainment come in precedenza, visto che la notizia è già stata smentita dagli stessi con un tweet: “Non siamo noi”. Infine, attenzione all’opzione MMO, come fatto già in precedenza con Elder Scrolls Online.

