Fortnite server offline/ Ultime notizie: utenti in attesa delle sfide della Settimana 5

Fortnite server offline: ultime notizie sul gioco che ha conquistato milioni di utenti nel mondo che aspettano miglioramente e le sfide della settimana 5.

31 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Fortnite

I server di Fortnite sono andati offline. Il crollo, stavolta, è dovuto ad una manutenzione programmata. Epic Games, la casa dei videogiochi che ha lanciato sul mercato Fortnite, punta a migliorare il gioco e a renderlo ancora più appetibile ai milioni di giocatori che si sono letteralmente innamorati del videogame. Epic Games, attraverso un tweet, ha annunciato una manutenzione programmata decisa sia per apportare i giusti miglioramenti sia per risolvere i problemi che hanno segnalato gli utenti. Le novità che presenterà Fortnite dopo l’aggiornamento non sono ancora state rese note. Da ieri, tuttavia, sono stati introdotti i Carrelli della Spesa e il nuovo evento Spaccatutto 2 mentre appena i server torneranno operativi, gli utenti potranno dedicarsi alle sfide della Settimana 5. Nelle prossime settimane, inoltre, gli utenti potranno divertirsi con tanti nuovi elementi come skin, dorsi, strumenti di raccolta, deltaplani ed emote.

FORTNITE, COS’E’ IL GAME CHE HA CONQUISTATO IL MONDO

Tutti pazzi per Fortnite. Il videogame lanciato da Epic Games ha conquistato milioni di utenti, compresi i calciatori come Antoine Griezmann che si è ispirato proprio a Fortnite per la sua esultanza dopo un gol. Fortnite è un videogioco che sta riscuotendo un grandissimo successo. Tutto si svolge in uno scenario post apocalittico in cui l’umanità è stata distrutta lasciando il posto solo a zombie e creature mostruose. Per giocare a Fortnite si possono scegliere due modalità: in quella gratuita, gli utenti devono riuscire semplicemente a sopravvivere mentre in quella a pagamento devono salvare il mondo. Un videogioco che sta sbaragliando la concorrenza conquistando sempre più seguaci.

