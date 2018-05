ILIAD ITALIA/ Un successo incredibile, ma c'è chi già mette dei dubbi sulle offerte

Iliad Italia, punti critici e aspetti positivi: costi, copertura, sim, traffico dati… Scopriamo insieme a due giorni dal lancio nel Bel Paese, quali sono gli elementi a favore o meno

31 maggio 2018 - agg. 31 maggio 2018, 17.45 Davide Giancristofaro Alberti

Punti a favore e punti a sfavore di Iliad

L'arrivo di Iliad Italia ha sicuramente sbaragliato la concorrenza, mettendo in grade difficoltà tutti i competitor. Offerte incredibili che permettono di avere minuti e sms illimitati e una valanga di Giga. E' così che in molti si sono messi ad analizzare le offerte del noto colosso della telefonia mobile, sottolineando qui e là quali potessero essere i dubbi. In molti sono convinti infatti che dovendo allacciare accordi con gli operatori locali al momento si troeranno degli ostacoli e magari potrebbe andare a deficitare la copertura del servizio. Inoltre viene anche avanzato qualche dubbio in merito ai giga disponibili per l'Italia che sebbene siano pubblicizzati come trenta in realtà hanno dei limiti diversi e per il momento porteranno in Europa a poter usufruire solamente di tre di questi. Non è oro tutto ciò che luccica si diceva una volta, chissà che non si riescano a trovare delle falle evidenti nell'offerta di questo nuovo operatore. (agg. di Matteo Fantozzi)

COSTI E TRAFFICO DATI

Da due giorni a questa parte è sbarcato in Italia Iliad, il nuovo operatore mobile. Prima del suo lancio ufficiale prometteva guerra ai colossi Vodafone, Tim, e Tre, e così è stato. Attualmente, infatti, l’offerta presentata per il lancio, riservata al primo milione di clienti, è senza dubbio la più interessante del panorama: con soli 5.99 euro al mese, avremo infatti 30 gb dati, nonché telefonate ed sms illimitati verso tutti. Attenzione però, questo sembrerebbe essere anche l’unico punto a favore di Iliad. Non sono infatti mancati i problemi, che anche se non insormontabili, sono comunque fastidiosi. Prima di tutto, la questione extra Ue. I 30 GB valgono solo per gli Stati Uniti e il Canada, ciò significa che in tutti gli altri paesi dovremo pagare se vorremo navigare, mentre per l’Europa i giga a disposizione saranno solo 2.

COPERTURA, SIM E IP FRANCESE…

Altra questione è quella riguardante la copertura. Attualmente Iliad sfrutta alcune delle infrastrutture lasciate libere dopo la fusione fra Wind e Tre, e appare leggermente più lenta rispetto alla concorrenza. Iliad in particolare, sembrerebbe soffrire sul 4G, ma ha già spiegato che una volta che terminerà la propria rete fisica, il problema verrà superato. Per quanto riguarda la scheda sim, si tratta più che altro di un problema “legale”: è infatti possibile stamparsi la propria scheda direttamente dai Simbox, dei distributori automatici dislocati in tutta Italia. Tale operazione va però in contrasto con la Legge Pisanu in materia di anti terrorismo, visto che qualsiasi persona, provvisto di un documento, anche se non suo, può crearsi una sim. E’ stato aggiunto l’obbligo di registrare un video, ma il problema resta. Infine, si segnalano alcune anomalie nella Sim, con l’assegnazione di un IP francese e non italiano come dovrebbe essere: anche in questo caso, Iliad starebbe lavorando per risolvere il problema.

