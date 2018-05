Skype down, la mappa/ Oggi offline in molte zone, Milano e Lombardia in particolare, problemi in tutta Italia

Skype down, la mappa: oggi offline in molte zone, Milano e Lombardia in particolare, problemi in tutta Italia. La nota app di messaggistica sta funzionando a singhiozzo

Skype e i problemi di malfunzionamento in tutta Italia

Da una mezz’ora circa a questa parte, sta avendo dei problemi di funzionamento la nota app messaggistica Skype, forse una delle più vecchie e nel contempo ancora più utilizzate, soprattutto in ambito lavorativo. Non si tratta di un "offline” totale, visto che sono molti gli utenti a cui funziona normalmente, ma sicuramente ve ne sono molti altri che invece sono impossibilitati a mandare messaggi. In particolare, una volta inserite le credenziali d’accesso, si risulta essere online, ma senza riuscire a svolgere le normali funzioni.

COLPITA MILANO, ROMA, LA ROMAGNA…

Il sito downdetector.com, che mostra i vari “down” delle app più utilizzate al mondo, segnala una serie di report di problemi in aumento proprio nella giornata odierna. E’ inoltre possibile visionare la mappa del mondo per scoprire dove sono concentrati i maggiori malfunzionamenti. Limitandoci alla sola Italia, si nota un alone di colore arancione quasi rosso in particolare in Lombardia, e soprattutto nella zona di Milano. Ma in altre zone della nostra penisola sono evidenziate delle problematiche, come ad esempio in Puglia, nel leccese, ma anche nel Lazio, in provincia di Roma, sulla costa romagnola, su quella marchigiana e in Veneto. A livello europeo, invece, la zona più rossa sembrerebbe essere quella dell’Austria e della Germania: la speranza è che Skype possa a breve tornare alla normalità.

© Riproduzione Riservata.