Apple Developer Academy di Napoli, al via il bando per 400 studenti: domanda online poi un test e un colloquio. Un corso per diventare sviluppatori di app iOS, completamente gratis

La Apple Devoloper Academy di Napoli ha pubblicato in queste ore un bando per selezione nuovi studenti. Si tratta precisamente di 400 posti disponibili con l’obiettivo di fornire una formazione specifica nello sviluppo di applicazioni per il sistema di casa Apple iOS. L’Academy si trova presso l’Università Federico II di Napoli ed è aperta a studenti non soltanto italiani ma anche stranieri. Attualmente vi sono ben 25 nazioni rappresentanti, mentre gli studenti italiani arrivano da 16 regioni, e oltre il 50 sono donne. Grazie al nuovo bando pubblicato, salirà a quasi 1000 il numero di frequentanti i corsi dell’Academy di Napoli entro il 2019. L’obiettivo è quello di formare degli sviluppatori di altissimo livello, come lo sono quei 42 studenti selezionati sempre nella stessa accademia Apple, che parteciperanno alla WorldWide Developer Conference di giugno, la conferenza annuale per gli sviluppatori della Grande Mela in California.

CORSO COMPLETAMENTE GRATUITO

Tutti quelli che vorranno partecipare al bando Apple, dovranno effettuare una domanda online, e superato questo primo sbarramento verranno contattati per sostenere un test apposito, e quindi parteciperanno ad un colloquio in una di queste città: Napoli appunto, ma anche Londra, Monaco di Baviera e infine Parigi. Tutte le informazioni sul corso saranno disponibili online e precisamente all’indirizzo devoloperacademy.unina.it. Le domande da presentare per l’ammissione al bando scadranno al prossimo 8 giugno, fra circa un mese. Vi ricordiamo che l’Apple Academy è completamente gratuita e durante il corso verranno forniti un iPhone e un Mac ad ogni studente.

