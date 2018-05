Instagram nell’ecommerce: testato un sistema di pagamento interno/ Si potrà comprare senza uscire dall’app

Instagram testa un sistema di pagamento interno (Pixabay)

Fra le applicazioni più utilizzate al mondo vi è senza dubbio Instagram, app dedicata alla pubblicazione di foto, video e di storie. Il social network delle fotografie si è molto evoluto negli ultimi mesi, e in vista dei prossimi update promette ghiotte novità. Instagram sta infatti sempre più strizzando all’e-commerce, e dopo che qualche settimana fa, introdusse la possibilità di acquistare il prodotto pubblicizzato con l’inserimento della famosa “borsa della spesa”, ora punta a permettere gli acquisti direttamente dall’app, senza quindi dover uscire da essa. A svelare l’interessante feauture, sono stati i colleghi di TechCrunch, che hanno intervistato un portavoce di Instagram che ha appunto confermato il tutto.

BASTERA’ INSERIRE I DATI DELLA CARTA DI CREDITO

In poche parole, all’utente verrà chiesto di inserire il codice della carta di credito fra i dati sensibili del proprio profilo (ovviamente, non visibile agli altri), e quando vedremo un oggetto su Instagram che ci piacerà, potremo acquistarlo direttamente, inserendo il pin di sicurezza come si fa per un normale acquisto online. Una nuova caratteristica che sicuramente farà felice le moltissime case di moda, nonché i vari negozi che ogni giorno pubblicano svariati contenuti, e che potranno così avere un contatto diretto con gli utenti, al di là del semplice like o del commento. Per ora pare che la carta di credito possa essere utilizzata solo per una serie limitata di servizi, come ad esempio ristoranti e parrucchieri, ma a breve potrebbe essere implementata per abbracciare più partner.

