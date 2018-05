Samsung Galaxy S10 Beyond: primi rumors sul nuovo dispositivo/ Camera frontale 3D e senza notch?

Primi rumors sul Galaxy S10

Nonostante il Galaxy S9, top di gamma fra i dispositivi mobile Samsung, sia uscito soltanto pochi mesi fa, già circolano in rete i primi rumors sul prossimo telefonino di prima fascia della multinazionale coreana. Come riportato da The Bell, il successore del 9, l’S10, sarebbe già in fase avanzata di sviluppo, e il nome in codice per gli sviluppatori sarebbe quello di Beyond (l’S8 si chiamava Dream, mentre l’S9 era Star). Stando a quanto svelato in queste ore, pare che Samsung dovrebbe mantenere fede al proprio design, con l’S10 che sarà quindi molto similare ai suoi due predecessori, con lo schermo da 5.8 e 6.3 pollici, e l’infinity display. Sembra quindi che il nuovo Samsung non presenterà il famoso notch, la tacchetta che “buca” lo schermo, lanciata dall’iPhone X, ed ora utilizzata da quasi tutti i telefonini di ultima generazione.

IN USCITA A GENNAIO 2019?

Pare inoltre che la Samsung voglia introdurre per la prima volta sui suoi dispositivi il lettore di impronte digitali sotto il display, e starebbe lavorando con tre aziende, leggasi Synaptics, Qualcomm ed Ezestek, anche se non si sa ancora quale delle tre sarà la prescelta. Tra l’altro, questa tecnologia potrebbe essere introdotta già con il Galaxy Note 9, per un primo importante test sui consumatori. Fra le possibili novità per l’S10, anche la telecamera frontale 3D, anche questa già apprezzata sull’iPhone X. Infine la data di lancio, che dovrebbe essere fissata al gennaio del 2019, magari in concomitanza con l'uscita dell'annunciato smartphone pieghevole di casa Samsung.

