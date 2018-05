Vodafone Special per tutti da oggi/ Nuove offerte fino a 30GB da 7 euro al mese

Vodafone Special per tutti da oggi: nuove offerte fino a 30GB da 7 euro al mese. Interessante promozione riservata a tutti i vecchi clienti: si arriverà ad un massimo di 15 euro mensili

Nuove offerte Vodafone Special per tutti

Drizzate le orecchie clienti della telefonia mobile, perché da oggi, 4 maggio 2018, la Vodafone prepone delle nuove quanto interessanti offerte. Si tratta delle proposte “Special per tutti”, riguardanti i vecchi clienti che vorranno appunto rientrare in Vodafone con una tariffa vantaggiosa. Le offerte partono dai 7 euro al mese, e garantiscono fino ad un massimo di 30 GB di dati mobile in 4G. Partiamo quindi dall’offerta più economica, quella appunto da 7 euro mensili (per operatori virtuali e clienti 3), con 1000 minuti di chiamate verso tutti, e 20 GB di traffico. C’è quindi la Vodafone Special 10 GB riservata ai clienti Tim e Wind, che permette di avere 1000 minuti e 10 GB di traffico, e sempre al costo di 10 euro avremo 30 GB al mese, rivolta però ai clienti degli operatori virtuali.

E PER CHI VOLESSE ANCHE GLI SMS…

Infine, le due offerte più care, quella da 12 e quella da 15 euro: nel primo caso, 1000 minuti e 20 Gb (per clienti Tim e Wind), nel secondo caso, 1000 minuti e 30 Gb, sempre per Tim e Wind. Chi volesse aggiungere al pacchetto offerto anche gli sms, potrà attivare l’opzione Vodafone Plus al costo aggiuntivo di due euro al mese con sms illimitati verso tutti, nonché altri servizi come l’ascolto gratuito della segreteria telefonica ed altre cose ancora. Per attivare queste offerte senza dubbio interessanti, non dovrete fare altro che recarvi presso i punti vendita Vodafone, ma attenzione, perché sono a numero limitato, quindi non è da escludere che l’operatore vi “rimbalzi” se avrà occupato tutti gli slot a disposizione.

