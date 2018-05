Marte, sonda InSight partita/ Video, Nasa e la sua missione: svelare il cuore del pianeta rosso

La sonda InSight partita per Marte - Youtube

Una nuova sonda è stata lanciata dalla Nasa su Marte. Pochi minuti fa, precisamente alle ore 13:05 in Italia, le 4:05 in California, è partita la navetta spaziale Mars InSight, destinazione, Pianeta Rosso. Il robot atterrerà su quello che è considerato, come scrive Rai News, uno dei luoghi più noiosi di Marte, ovvero, l’Elysium Planitia, una sorta di distesa infinita e piatta, senza montagne ne rocce: un vero e proprio deserto marziano. L’obiettivo della nuova missione americana, è quello di svelare il cuore del pianeta, di capirne la struttura, per scoprire cosa succede al suo interno e come lo stesso si è formato. La Nasa pensa che Marte sia pressoché allo stato liquido, ma vuole scoprire se vi sono terremoti, quanto è spessa la crosta e altre questioni fondamentali per un’eventuale colonizzazione futura.

IL VIDEO DEL LANCIO DI INSIGHT

Il viaggio della navicella, partita dalla Vandenberg Air Force Base, durerà sei mesi, visto che la InSight atterrerà su Marte il prossimo 26 novembre. Un video, pubblicato sul canale Youtube della Nasa, ha mostrato in diretta in lancio della stessa, correlato dal parere di esperti e di addetti ai lavori. In questa missione ci sarà anche un pizzico di Italia, visto che la sonda sarà guidata da un sensore stellare prodotto a Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, da Leonardo. Il colosso aereospaziale italiano, descrive così il proprio sensore: «Osservando con il proprio telescopio integrato la volta celeste e confrontandola con la mappa di circa 3.000 stelle memorizzata al proprio interno, questa bussola stellare riesce a dare al computer di bordo della sonda le informazioni necessarie per tenerla sulla rotta prestabilita».

