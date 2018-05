WhatsApp, c’è un messaggio che blocca il cellulare/ “Se tocchi il punto nero…”. Ecco come fare per difendersi

WhatsApp, c’è un messaggio che blocca il cellulare: “Se tocchi il punto nero…”. Ecco come fare per difendersi da questo fastidioso scherzo che blocca l’app e il vostro dispositivo mobile

Il messaggio che blocca WhatsApp

C’è un messaggio su WhatsApp che se vi arrivasse sul vostro dispositivo mobile, rischia di bloccarvi lo stesso. Il “simpatico” scherzo circola in rete da qualche ora a questa parte, e il testo di questo dannoso messaggio è il seguente: «Se tocchi il punto nero WhatsApp si bloccherà». Se a quel punto, spinti dalla curiosità, ma soprattutto dall’ingenuità, dovreste toccare il famoso punto nero di cui sopra, il vostro telefonino si bloccherà realmente. Ma come funziona questa sorta di truffa? Semplicemente non è la questione di toccare o meno il famoso punto nero, quanto la lunghezza dello stesso messaggio, che contiene ben 1996 caratteri nonostante alla vista appaia molto corto.

FUNZIONA SOLO SU ANDROID

Tale elevato numero di caratteri manda in tilt il vostro smartphone durante la reinderizzazione del messaggio, causando il blocco dello stesso. In realtà il telefono non si bloccherà per sempre, con conseguente panico, ma bensì, per qualche istante/secondo, provocando comunque un po’ di spavento. In certi casi si potrebbe bloccare temporaneamente solo l’applicazione WhatsApp, mentre in altri, l’intero telefonino. Per risolvere il problema qualora vi arrivi il famoso messaggio, vi basterà fare una semplice cosa: non aprirlo, ed eliminarlo direttamente. Dalle informazioni circolanti in rete sembra che la “truffa” colpisca solamente i dispositivi mobili con sistema operativo Android (quindi non gli iPhone), ed inoltre, non funzionerebbe su Telegram e Facebook. Uno scherzo sicuramente fastidioso ma fortunatamente senza gravi conseguenza per il telefono.

