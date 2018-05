Assistente Google / Arriva l'intelligenza artificiale Duplex: una svolta importante in chiave futura

Assistente Google, arriva l'intelligenza artificiale Duplex: una svolta importante in chiave futura che ci porta a una rivoluzione della nostra esperienza quotidiana.

09 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Assistente Google

Sono diverse le novità dell'Assistente Google che si presenta in una nuova formula, migliorata e pronto a regalare delle novità interessanti per il suo pubblico. Tra queste c'è quella delle azioni multiple, sarà possibile infatti chiedere due cose contemporaneamente come ad esempio le previsioni del tempo per due città diverse. L'applicazione è stata ampliata anche dal punto di vista della cortesia in un progetto nato insieme a Family Link per i più piccoli. Interessante è invece la Routine personalizzata che potrà permettere di muoversi tramite delle azioni che potranno essere ripetute lungo l'arco di tutta la giornata, in una funzione simile alla sveglia ma che porterà il Google Assistant a ripetere delle azioni pronte a entrare nella routine giornaliera. Presto saranno presenti i vari tutorial su Youtube che ci permetteranno di guardare tutte queste novità effettivamente in azione.

ARRIVA L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE DUPLEX

Ci avviciniamo a quella che potrebbe essere una svolta importante per la storia della tecnologia. L'Assistente di Google compie un'ulteriore passo in avanti, arricchito con l'intelligenza artificiale Duplex di alcune novità molto interessanti. Molto è stato anticipato al Google I/O 2018 di ieri che è stato seguito con grande attenzione in tutto il mondo. Tra le novità c'è la possibilità di una conversazione continua che permetterà di avere un dialogo normale con Google Assistant senza dover dire ogni volta "Hey Google" o "Ciao Google" per fare ogni richiesta. Il programma è stato poi ampliato con sei nuove voci maschili e femminili che sono state campionate da persone esistenti e non create virtualmente per intero col computer. C'è poi la grande curiosità che arriva da quello che è un annuncio per il futuro e cioè il prossimo arrivo su Google Assistant di John Legend pronto a prestare la voce all'applicazione.

