Pes 2019/ Video: ecco le prime immagini del videogame Konami che vuole battere Fifa: la data d'uscita

Pes 2019, video: ecco le prime immagini del videogame Konami che ha l'obiettivo di combattere lo strapotere di Fifa della Ea Sports. La data di uscita e il trailer del gioco di calcio.

09 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Pes 2019

Pes 2019 arriverà nei negozi alla fine di agosto in due versioni: quella standard con Philippe Coutinho in copertina e la Special Edition con David Beckham. Tra le più grandi novità ci sarà la possibilità di giocare sui supporti che lo consentono in 4K e HDR con le animazioni notevolmente migliorate rispetto al passato. La Konami ci ha tenuto a sottolineare inoltre che sarà decisamente migliorato il comportamento del pallone sia quando viaggia tra un calciatore e l'altro nei passaggi che nelle conclusioni. Al momento si pensa che il videogame di Konami non sarà disponibile per Playstation 3, Xbox 360 e Nintendo Switch visto che non ci sono i loghi di queste console sul sito ufficiale. Le immagini al momento lasciano capire anche che saranno importanti i miglioramenti dal punto di vista della grafica e anche i volti dei singoli giocatori.

IL TRAILER E LA DATA DI USCITA

Manca poco alla fine della stagione e nonostante ci sia in mezzo il Mondiale in Russia c'è chi già pensa alla prossima stagione. La Konami ha deciso così di lanciare il trailer del suo prossimi gioco di calcio, Pes 2019. Come ogni anno Pro Evolution Soccer si pone l'obiettivo prestigioso di cercare di combattere quello che è un vero e proprio strapotere messo a segno da Fifa. Il videogame della Ea Sports infatti negli ultimi cinque anni ha superato notevolmente il suo avversario dopo un'egemonia della Konami durata per oltre un decennio. Sono diverse le novità che ci offrirà Pes 2019, con la possibilità di vedere in prima pagina per una volta un giocatore nuovo e cioè Philippe Coutinho, passato per una cifra record dal Liverpool al Barcellona nel calciomercato di gennaio scorso. Il videogame uscirà in tutti i negozi per Ps4, X Box One e Pc il 30 agosto, anticipando la solita data che prevedeva l'arrivo nei negozi a metà settembre.

© Riproduzione Riservata.