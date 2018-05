WhatsApp, scarpe Adidas in regalo: non è una semplice bufala/ Allarme truffa online: cos'è e come difendersi

WhatsApp, scarpe Adidas in regalo? Non è la semplice bufala ma una vera e propria truffa online. Ecco cosa promettono in cambio dei propri dati personali.

09 maggio 2018 Emanuela Longo

WhatsApp, scarpe Adidas in regalo

WhatsApp, la popolare app di messaggistica istantanea, negli ultimi tempi è diventata sempre più cassa di risonanza di bufale e fake news. Ora però, attraverso l'applicazione più usata al mondo per scambiare messaggi e registrazioni vocali arriva anche la truffa online. La piattaforma raduna ormai così tanti utenti in tutto il mondo da essere diventato sempre più complicato tenere tutto sotto controllo, soprattutto quando si tratta di bufale e così ancora una volta si è denunciato il tentativo di approfittare della buona fede di molti utenti attraverso un nuovo messaggio nel quale si promette di poter vincere un paio di scarpe Adidas. Proprio il celebre marchio di calzature è diventato suo malgrado il protagonista dell'ultima trovata messa in circolazione da alcuni malintenzionati che hanno tentato di far credere ai destinatari del messaggio di essere altresì i destinatari di una delle 5000 paia di scarpe messa in palio dall'azienda per festeggiare il suo 80esimo anniversario. Un modo certamente bizzarro e fuori dal comune per celebrare un traguardo così importante. Ed infatti il messaggio che giunge sulla chat della celebre app WhatsApp altro non è che una mera truffa online, molto più grave, dunque, di una "semplice" fake news.

NUOVA TRUFFA SU WHATSAPP: COSA C’ENTRA ADIDAS E COME DIFENDERSI

Quello che nelle ultime ore si sta verificando su WhatsApp in primis ma anche su Facebook prende il nome di "phishing". Si tratta di un messaggio giunto in chat e nel quale di promette di ricevere in regalo delle costose e certamente invitanti scarpe Adidas in cambio della divulgazione dei propri dati personali e/o di risposte a sondaggi fasulli che hanno come scopro primario proprio l'appropriazione dei dati degli utenti. A mettere in guardia gli utenti della celebre app è stato il portale TecnoAndroid.it che ha spiegato come il messaggio, apparentemente autentico, altro non è che un tentativo di truffa online. Questo può giungere da un nostro contatto o da un numero sconosciuto e contiene un link ed un'anteprima del logo Adidas con un messaggio accattivante che invita a cliccare sul link malevolo attraverso una frase ad effetto: "Guarda! Adesso provaci anche tu!". Se ad un primo sguardo può realmente apparire un regalo dal cielo, facendoci sentire per qualche istante estremamente fortunati, in realtà comprenderemo ben presto quanto tutto ciò sia finalizzato all'acquisizione (con la truffa) dei nostri dati personali che nulla hanno a che fare con l'azienda Adidas né con il presunto regalo in palio per l'80esimo anniversario. Qualche utente più attento ha segnalato che la stessa azienda in realtà è stata fondata 69 anni fa. Una volta cliccato sul link l'utente verrà trasferito su una pagina non ufficiale Adidas, contenente spesso anche errori di battitura in cui è richiesto l'inserimento dei nostri dati personali. Il rischio sarà quello di venire inseriti in una lista di abbonamenti a servizi sms a prezzo elevati (fino a 5 euro settimanali) oppure in mailing list spam pronte ad inondare la nostra casella di posta. Delle scarpe Adidas, naturalmente, neppure l'ombra! L’unico modo per difendersi è quello di non cliccare mai su link sospetti che promettono regali o che riportano a pagine non sicure, come in questo caso. Diffidate poi da sconti o vantaggi che giungono da contatti a voi sconosciuti e fate sempre riferimento ai canali ufficiali delle aziende.

