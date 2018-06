Offerte Expert e Trony / "Sconti da capogiro", gli Orange Days e prezzi imbattibili!

Offerte Expert e Trony, "Sconti da capogiro": gli Orange Days e prezzi davvero imbattibili. L'inizio di giugno predispone diverse situazioni interessanti tra elettronica ed elettrodomestici

01 giugno 2018 Matteo Fantozzi

Offerte Expert e Trony

Anche Expert lancia delle promozioni davvero molto interessanti in quelli che si chiamano Orange Days. L'offerta consiste nello sconto del 22%, no Iva, sui televisori e a partire da circa 599 euro. Inoltre lo sconto è riservato ai titolari della tessera My Expert che si può richiedere nei punti vendita in maniera totalmente gratuita. La promozione in questione è valida da oggi fino al prossimo sei giugno e regala la possibilità di andare a prendere con uno sconto incredibile dei prodotti di ultima generazione. Basti pensare che su un televisore che costa attorno ai mille euro, avremo uno sconto che ci porterà a pagarlo attorno ai 780 euro. Ci troviamo di fronte quindi a un'occasione da prendere al volo soprattutto se c'era già l'obiettivo di andare a comprare un televisore nuovo.

TONI LANCIA GLI "SCONTI DA CAPOGIRO"

Arrivano giorni molto importanti per quanto riguarda le offerte che riguardano il negozio di elettronica Trony. La catena di negozi infatti ha lanciato una nuova campagna dal nome ''Sconti da capogiro'' che è valida solo ed esclusivamente però online e si estenderà fino al prossimo 7 giugno. Sicuramente sono diverse le situazioni interessanti da analizzare e che ci portano all'acquisto sia di oggetti tecnologici che di elettrodomestici. Per tutte le offerte si può consultare il sito internet della catena di negozi di elettronica con la possibilità in questa prima settimana di giugno di riuscire a colpire con degli sconti veramente molto interessanti. Sarà ovviamente importante possedere un bancomat o una carta prepagata per riuscire ad effettuare l'ordine direttamente online.

© Riproduzione Riservata.