Iliad, offerta Italia/ Numeri non “riconosciuti” da Tim e Vodafone: il caso degli addebiti

03 giugno 2018 Silvana Palazzo

Iliad, offerta Italia

Iliad è finalmente sbarcata in Italia, senza peraltro deludere le aspettative per quanto riguarda i prezzi. Il gestore telefonico low cost francese, diventato il quarto operatore nazionale dopo il posto vuoto lasciato da Wind e Tre con la loro fusione, offre una tariffa eccezionale: con 5,99 euro al mese si hanno 30GB in 4G+, minuti illimitati, sms illimitati e chiamate illimitate verso i numeri fissi di 65 paesi stranieri, per sempre. Un'offerta che ha spiazzato la concorrenza. L'offerta è attivabile online o nei Corner sparsi nei centri commerciali italiani. Il costo da sostenere per acquistare la SIM, sia online che nei SimBox, è pari a 9,99 euro, a cui bisogna sommare l'importo del primo mese dell'offerta, 5,99 euro. Quindi il totale da pagare per entrare in Iliad è di 15,98 euro, da corrispondere esclusivamente con carta di credito o prepagata. Questa offerta però è limitata al primo milione di SIM attivate. Dopo l'arrivo sul mercato di Iliad, è arrivato il video spot ufficiale in tv.

ILIAD, "BUG" TIM E VODAFONE: SCATTANO TARIFFE INTERNAZIONALI

Nelle ultime ore è emersa una grana, in relazione a diverse segnalazioni di utenti Tim e Vodafone. Pare che stiano applicando tariffe internazionali verso i numeri telefonici del neonato operatore Iliad. Molti utenti si sono ritrovati addebiti anomali e hanno suonato il campanello d'allarme. Iliad è a tutti gli effetti un operatore italiano, ma pare che il problema sia legato ad un prefisso, il 351, che risulta essere lo stesso da comporre per telefonare in Portogallo. Gli apparati Tim e Vodafone non riuscendo a identificare correttamente il destinatario, riconoscono la chiamata come internazionale e quindi applicano tariffe aggiuntive. Il problema non è attribuibile a Iliad ma a Tim e Vodafone che non hanno adeguato i propri sistemi per riconoscere correttamente le numerazioni Iliad come di fatto italiane. C'è comunque una soluzione: potete anteporre il prefisso internazionale italiano +39 davanti al numero di telefono per “aiutare” i server a identificare correttamente la telefonata senza ricevere fastidiosi addebiti. Chi ha già subito addebiti può rivolgersi all'assistenza clienti del proprio operatore per chiedere un rimborso.

