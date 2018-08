Fortnite su Android, arriva la Beta/ Come fare per registrarsi: la lista ufficiale dei dispositivi supportati

Fortnite finalmente anche su Android, arriva la Beta ufficiale: ecco come fare per registrarsi e la lista ufficiale di tutti i dispositivi supportati.

10 agosto 2018 Valentina Gambino

Fortnite anche su Android

Fortnite sbarca ufficialmente su Android e fa impazzire tutti. Per potere giocare con il Battle Royale più famoso di sempre, dovrete avere dei requisiti indispensabili che di seguito, vi andremo ad elencare. Potete giocarci su qualsiasi dispositivo? La risposta è: No. Il gioco è una sua meccanica molto particolare, ecco perché, per girare alla grande senza lag di rilievo, avrete bisogno di possedere un telefonino con le giuste caratteristiche che si assesti tra un medio ed un top di gamma. Attualmente si può scaricare solo su alcuni dispositivi Samsung ma dal 12 agosto la sua beta verrà diffusa anche per altri modelli. Il gioco quindi, da oggi non è più una prerogativa esclusiva mobile dei dispositivi iOS. In questo momento è possibile scaricare il file APK per poterlo installare direttamente dal suo sito ufficiale. Sul portale di Epic Games a questo indirizzo potrete incominciare a giocare in anteprima ma solo se siete dei possessori di alcuni particolari dispositivi targati Samsung. E se avete in mano un Huawei, Honor, Sony, Htc, Xiaomi e altri marche simili? Abbiate solo un po’ di pazienza!

Fortnite anche su Android, ecco per quali dispositivi



Nell’attesa che Fortnite possa essere scaricato e giocato (in Beta) su qualsiasi dispositivo Android, potrete comunque proseguire con la registrazione attraverso il sito ufficiale di Epic Games (cliccate qui per iniziare la fase di autentificazione e ricevere la mail di invito). Attualmente non è ancora chiaro quali dispositivi potranno usufruire del gioco, ma la società che lo produce, ha confermato di voler dare accoglienza ai giocatori mobile di Android in diverse ondate, per poi estendere il supporto a tutti i device della lista che troverete a seguire. Attualmente, i giocatori potranno sfidarsi solo con altri avversari mobile, non con quelli che giocano su console oppure PC. Adesso inoltre, non sono supportarti controller esterni come gamepad, tastiere o mouse. Vi ricordiamo che per giocare a Fortnite non dovrete avere il root nel vostro dispositivo in quando, dopo l’accesso verrete bannati. Quindi, se ci tenete proprio tanto a giocare, vi consigliamo di fare il processo di unroot e ripristinare il vostro dispositivo con la ROM stock. A seguire, ecco la lista ufficiale dei dispositivi Android che potranno installare la beta:

Samsung Galaxy: S7 / S7 Edge, S8 / S8+, S9 / S9+, Note 8, Note 9, Tab S3, Tab S4

Google: Pixel / Pixel XL, Pixel 2 / Pixel 2 XL

Asus: ROG Phone, Zenfone 4 Pro, 5Z, V

Essential: PH-1

Huawei: Honor 10, Honor Play, Mate 10 / Pro, Mate RS, Nova 3, P20 / Pro, V10

LG: G5, G6, G7 ThinQ, V20, V30 / V30+

Nokia: 8

OnePlus: 5 / 5T, 6

Razer: Phone

Xiaomi: Blackshark, Mi 5 / 5S / 5S Plus, 6 / 6 Plus, Mi 8 / 8 Explorer / 8SE, Mi Mix, Mi Mix 2, Mi Mix 2S, Mi Note 2

ZTE: Axon 7 / 7s, Axon M, Nubia / Z17 / Z17s, Nubia Z11

© Riproduzione Riservata.