Galaxy Watch in Italia/ Dopo versione Wi-Fi anche LTE: Samsung punta sull’eSIM che il nostro Paese snobba

Galaxy Watch ariva anche in Italia, in commericio dopo la sua versione Wi-Fi anche LTE: Samsung punta sull’eSIM che il nostro Paese snobba, avrà successo oppure no?

10 agosto 2018 Valentina Gambino

Galaxy Watch, in Italia anche il modello con LTE

Ieri Samsung non ha presentato solamente il Note 9. Spazio anche per il nuovo Galaxy Watch, LO smartwatch pensato per tutti gli appassionati di sport, ma non solo. Dopo una lunga collaborazione, l'azienda coreana ha deciso di mettere da parte Gear, per arruolare il brand Galaxy anche per il suo orologio intelligente. Due le varianti che arriveranno sul mercato: da 46mm e da 42mm. Basato sul sistema operativo proprietario TizenOS, il Galaxy Watch ha sorpreso il pubblico per la presenza a bordo della connettività LTE, anche per tutti gli esemplari che arriveranno presto in Italia. Dapprima però, si partirà con la commercializzazione solo della versione Wi-Fi, per la quale bisognerà spendere 309 euro per la versione con il quadrante più piccolo. Se invece volete possedere sul vostro polso quella da 46 mm, dovrete sborsare 329 euro. In seguito, arriverà anche la sua versione LTE (379 euro 42 mm, 399 euro 46 mm). Per quanto riguarda questi modelli, proprio Samsung ha stretto degli accordi con circa 30 operatori e 15 Paesi dove il prodotto sarà disponibile.

Galaxy Watch, in Italia anche il modello con LTE

Ma come verranno gestite le SIM presenti sul Galaxy Watch? In modo virtuale, esattamente come è accaduto in passato con il Gear S2. Questo particolare sistema, come ben sapete si chiama eSIM, e si tratta di un progetto che in Italia non è mai interessato più di tanto alle aziende. A tal proposito ci preme ricordate che in Italia la TIM, aveva presentato il Gear S2 LTE, con un piano studiato solo per lui. La SIM virtuale in Italia però, non ha mai avuto successo ecco perché, anche Apple nel nostro Paese, ha preferito non commercializzare il Watch Serie 3 LTE. Al momento Samsung non ha specificato quali operatori potrebbero proporre questa soluzione ma a questo punto, l'innovativo progetto dovrebbe essere in grado di puntare la giusta attenzione sull'eSIM, magari grazie a vantaggiose offerte. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, il Galaxy Watch possiede un SoC Exynos 9110 unito a 768 MB di RAM (1,5 GB nella versione LTE) e a 4 GB di storage. Il pannello è un Super AMOLED con una diagonale di 1,3 e 1,2 pollici a seconda della grandezza del suo display. La risoluzione è di 30x360 e il suo vetro è un Gorilla Glass DX+ che supporta la funzionalità Always-on. Connettività al meglio con: Bluetooth 4.2, Wi-Fi b/g/n, NFC e GPS A-GLONASS.

© Riproduzione Riservata.