Spotify contro Apple Music/ Samsung terzo incomodo nella lotta per lo streaming musicale

Lo streaming musicale potrebbe essere sconvolto da un altro terremoto con l'unione di Spotify e Samsung contro Apple Music. Cosa potrebbe cambiare per gli utenti?

10 agosto 2018

Spotify

La lotta nel mondo dello streaming musicale continua e tutti sembrano pronti ad accapparrarsi quella grossa fetta di mercato che i nuovi dispotivi stanno sempre più rendendo grande, ma quali sono le novità? Questa volta lo scossone arriva da Spotify che proprio in queste ore ha annunciato un importante accordo con il colosso Samsung per permettere l'integrazione della sua piattaforma negli smartphone prodotti dai coreani. Cosa cambierà nel mondo dello streaming musicale? Facile da dirsi visto che questo storico accordo permetterà a Spotify di essere presente sui device Samsung di default sin dal processo di configurazione. Nella pratica, sembra che i dispositivi Samsung inviteranno i propri fruitori ad usare quel servizio proprio come iOS e Apple Music, un servizio integrato. Se nel caso della mela nessuno ha mai detto niente per via che la stessa casa produce hardware e software per Samsung e Spotify la cosa è un po' diversa e il primo risultato positivo è arrivato sul mercato dove l'azienda svedese è già schizzata al +5%.

COLPO MANCINO AD APPLE MUSIC

Spotify e Samsung potranno così provare l'assalto al reparto dello streaming musicale ma non solo su smartphone e tablet visto che l'accordo si allarga anche alle Smart TV e lo stesso Daniel Ek, CEO di Spotify ha spiegato: "L'accordo rende più agevole l'installazione di Spotify su più dispositivi Samsung, una volta che gli account sono stati collegati. Questo consentirà di creare un'esperienza di ascolto musicale per l'utente facilitato dall'aiuto di Samsung". Grazie all'accordo Spotify potrà arrivare (in maniera quasi intuitiva) a centinaia di milioni di ascoltatori con i suoi oltre 35 milioni di brani, le funzioni di Discovery e la Personalizzazione: "Il nostro obiettivo è stato sempre quello di rendere la musica accessibile a tutti dando a un milione di artisti creativi l'opportunità di vivere la propria arte e miliardi di fan di divertirsi".

