Facebook blocca Twitter/ Addio ai messaggi condivisi automaticamente: ecco quando e cosa cambierà

Facebook è pronto a fare piazza pulita, censure, addio alle fake news e anche un blocco per Twitter e la condivisione automatica dei post, ecco cosa e quando cambierà

11 agosto 2018 Piera Scalise

Twitter

Novità in arrivo sui social dove proprio in queste ultime settimane le cose non sono mai tranquille. Da una parte c'è il continuo calo in borsa, sia per Facebook che per Twitter, e dall'altra la lotta alle fake news, alla benedetta e tanto voluta privacy, e adesso? Sembra che la nuova battaglia di Mark Zuckerberg sia legata alla condivisione automatica dei post su Facebook e Twitter. Qualcuno lo ha già notato mentre altri faranno presto i conti con questo cambiamento. Dal 1° agosto il nuovo aggiornamento di Facebook ha messo fine alla condivisione automatica sul proprio profilo Facebook dei post che pubblichiamo su Twitter. Chi non si è accorto del cambiamento lo ha scoperto ora su Twitter che proprio con un tweet ha fatto sapere agli utenti che se vogliono condividere un tweet su Facebook, dovranno copiare l'URL dello stesso tweet.

UN'OPERAZIONE VOLUTA?

Se tanto mi da tanto... le condivisioni sono già calate e non di poco visto che in molti non hanno intenzione di postare due volte la stessa cosa a meno che non si tratta di un annuncio importante. Mentre i vip dovranno fare un po' più fatica, i comuni mortali finiranno per usare quello più adatto all'espressione del momento andando a discapito dell'uno o dell'altro social. Secondo i bene informati sembra però che il problema non abbia tanto a che fare con una vera e propria battaglia allo spam ma che avrebbe a che fare con il blocco di Facebook della sua piattaforma API per via della revisione voluta dopo che 87 milioni di utenti Facebook avevano visto condivisi i propri dati in modo improprio. Rimane il fatto che, tra le opzioni, è ancora presente il pulsante 'Accedi a Facebook' su Twitter anche se sembra non funzionare più. Sarà presto deciso un altro cambiamento o un ripristino dell'opzione?

