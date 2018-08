Parker Solar Probe, rinviato a domani il lancio verso il sole della sonda/ Video Nasa: problema tecnico

11 agosto 2018 - agg. 11 agosto 2018, 10.59 Davide Giancristofaro Alberti

La sonda Parker Solar Probe pronta al suo viaggio verso il sole - Youtube

Tutto rinviato per quanto riguarda la missione solare della Nasa. La sonda Parker Solar Probe, che doveva partire quest’oggi per il lungo viaggio verso la nostra stella, ha subito un problema tecnico, come riferito poco fa dalla stessa agenzia spaziale statunitense, attraverso il proprio profilo Twitter: «This morning’s launch of @NASASun’s #ParkerSolarProbe was scrubbed. Launch teams will attempt to launch on Sunday morning». Tradotto, significa: «Il viaggio di questa mattina della Parker Solar Probe è stato cancellato: il lancio si terrà domenica mattina». Tutto rinviato di 24 ore quindi, con la sonda che dovrà rimandare di un giorno il suo tour di 7 anni attorno al sole, avvicinandosi alla distanza di 6 milioni di chilometri, mai sfiorata da nessun altro oggetto costruito dalla mano dell’uomo. Il primo passaggio vicino al sole avverrà il prossimo novembre 2018. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

TUTTO PRONTO PER IL LANCIO

Il Sole non sarà mai stato così vicino dopo la nuova missione della Nasa, che partirà quest’oggi. La divisione spaziale degli Stati Uniti, sta infatti per mandare in orbita la Parker Solar Probe, una sonda che si avvicinerà al pianeta incandescente, per cercare di svelarne i suoi segreti. Per quasi sette anni sfiderà le temperature roventi del sole, nonché i bombardamenti di particelle. La PSP partirà dalla base di Cape Canaveral, in Florida, e sarà una “navicella” dalle dimensioni ridotte: è infatti grande quanto un’automobile e pesa poco più di 600 chilogrammi.

“SFIDERA’ I 1.377 GRADI”

A farla da padrone nel lancio sarà il razzo Delta IV Heavy, il più potente al mondo, in grado di spingere la sonda ad una velocità ben 55 volte più potente rispetto a quella necessaria per raggiungere il pianeta Marte. La Parker Solar Probe toccherà così i 600mila chilometri all’ora, divenendo l’oggetto spaziale più veloce di tutti i tempi. Mauro Messerotti, esperto dell'Osservatorio di Trieste dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf), e docente all'università di Trieste, spiega: «La sonda Parker - arriverà ad una distanza record di 6,3 milioni di chilometri dal Sole – le parole a RaiNews.it - sarà immersa nella corona solare, dove le temperature raggiungono picchi di 1.377 gradi. Le immagini ultra dettagliate che scatterà ci aiuteranno a capire cosa accelera il vento solare e le particelle energetiche, in modo da permettere previsioni sempre più accurate delle tempeste solari e del meteo spaziale».

