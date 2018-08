Android, le applicazioni dannose/ Ecco tutto ciò che dovrete disinstallare e le alternative sicure

12 agosto 2018 Valentina Gambino

Android è il sistema operativo mobile di Casa Google. La sua incredibile versatilità ha notevoli "Pro" dalla sua parte. Innanzitutto, essendo un sistema molto aperto, permette agli utenti esperti, di potere "smanettare" con elasticità e divertimento. Coloro i quali non hanno dimestichezza con la programmazione ed il modding però, troveranno sempre la possibilità di personalizzarlo a piacimento, grazie a numerose applicazioni, temi e precisi siti dedicati alla personalizzazione. Esistono grandi canali YouTube che si occupano di Hi-Tech che, una volta o due alla settimana, dedicano proprio dei video approfondimento sulla personalizzazione e la scelta di applicazioni comode per semplificarvi le azioni giornaliere. Proprio per questo motivo, esistono anche alcuni "Contro" di questo sistema. Tra i primi, la possibilità di installare delle applicazioni potenzialmente molto dannose che potrebbero creare numerose problematiche al vostro cellulare. Se volete evitare ripristini forzati, scopriamo insieme quali applicazioni tenere alla larga.

Nel Play Store, esistono una vastità di applicazioni. Molte utilissime, alcune divertenti e di semplice svago e altre ancora dannose. Ecco, su quest’ultime, andremo a focalizzare la nostra attenzione. La prima applicazione che vi consigliamo di disinstallare è GO Keyboard. L’App in questione è tra le più ricercate alternative della tastiera tradizionale dello smartphone. Peccato che risulti essere una vera e propria “spia” durante la digitazione. Se non potete fare a meno di utilizzare una tastiera alternativa, andate sul sicuro scaricando la GBoard. Tra le altre applicazioni da evitare, sconsigliamo assolutamente tutte quelle che si occupano di fantomatiche pulizie del sistema in quanto, potrebbero creare conflitti ai processi interni. Se il vostro smartphone non possiede di default un programma di pulizia, vi consigliamo semplicemente di scaricare SD Maid: sicura, leggera ed efficace. Facebook in ultimo, è un vero “divora batteria”. Ecco perché, se non avete una buona autonomia, dovrete assolutamente disinstallarlo optando per la sua versione Lite oppure alternative simili comprese di applicazione messaggi integrata.

