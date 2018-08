Vodafone, offerte agosto “contro” Iliad/ Promo Special Minuti 30GB: cos’è, quando scade e come attivarla

Vodafone, le migliori offerte di agosto 2018, ecco la promozione "Special Minuti 30GB": in cosa consiste, quando scade e come attivarla tramite la ricezione di un messaggio.

13 agosto 2018 Valentina Gambino

Vodafone Special Minuti 30GB: cos’è e come attivarla

Navigare e utilizzare i dispositivi mobili, è una cosa che accomuna tutti quanti. Ecco perché, si tende sempre a cercare la giusta offerta da potere attivare. Il nostro focus di oggi, si concentrerà sulle promozioni Vodafone di agosto 2018: quale scegliere e perché? Le compagnie telefoniche, in un certo senso, si fanno la "guerra" a colpi di GB. Ed infatti, tra le priorità di ogni utente, oltre allo smartphone performante al punto giusto, vi è anche la possibilità di potere rimanere in contatto con i social network mentre si è lontani da casa. Vodafone sotto questo punto di vista, arriva in soccorso dei propri clienti con una promozione davvero ghiotta di cui scopriremo tutti i dettagli a seguire. La proposta che l'azienda sta facendo ad alcuni clienti, consiste nell'attivazione della tariffa Vodafone Special Minuti 30GB, che comprende minuti illimitati verso tutti e 30 Giga di traffico dati 4G a 9 euro per i primi 30 giorni, che divengono 10,99 euro dal secondo mese in poi. L’interessante promo è del tipo “Customer Base”, quindi riservata non a tutti.

Vodafone Special Minuti 30GB: cos’è e come attivarla

La Vodafone Special Minuti 30GB, non prevede costi di attivazione aggiuntivi, oltre al pagamento del primo mese anticipato. Secondo quanto si legge nel messaggio inviato da Vodafone ai clienti scelti per l’attivazione della promo, l’offerta può essere avviata entro il 14 agosto 2018, salvo possibili estensioni. Come scoprire se siete tra i fortunati che potranno attivarla? Semplicissimo, basta ricevere il seguente SMS: “30GB e Minuti illimitati. Non lasciarti sfuggire quest’occasione: tutto a 9 euro al mese. Dal 3/9 1,99 euro in più. Attiva al 42100 entro il 14/08". Vogliamo anche aggiungere che talvolta, sarà possibile anche attivare Vodafone Pass Chat: in cosa consiste? Avrete l’occasione di usufruire di Giga illimitati per le applicazioni di messaggistica più famose, tra cui: WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, Telegram, Viber, Hallo, Hangout, WeChat, Call+, Message+, iMessage e Imo.

© Riproduzione Riservata.