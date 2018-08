WhatsApp, funzioni segrete/ Le opzioni meno utilizzate: eliminare chat, cambiare carattere e risparmio dati

WhatsApp, ecco tutte le funzioni segrete e meno utilizzate dagli utenti: eliminare le chat, cambiare carattere e risparmio dati, l'app di messaggistica da utilizzare al meglio.

13 agosto 2018 Valentina Gambino

WhatsApp, tutti i segreti per utilizzarlo al 100%

WhatsApp è il servizio di messaggistica più utilizzato al mondo. Se pensate davvero che l'applicazione per voi non abbia alcun segreto, dovrete ricredervi. Nella maggior parte dei casi infatti, esistono delle funzioni nascoste che non tutti gli utenti utilizzano/conoscono. Attualmente però, secondo le stime correnti, possiamo parlare di un utilizzo dell'app da parte di 1 miliardo e mezzo di utenti. Ogni giorno infatti, utenti di qualsiasi età, si scambiano fotografie, video e note vocali sia tra due che in gruppi di più persone. Sappiate però che WhatsApp, possiede al suo interno un grande numero di "segreti" che potrebbero essere sfruttati meglio, per ottenere dall'applicazione il massimo. In sintesi, ci sono tre opzioni nuove che non vengono utilizzare molto ma, in questo nuovo articolo scoprirete esattamente a cosa servono e come si utilizzano. Se vi piacerebbe cambiare carattere nella chat oppure volete risparmiare dati e cancellare dei messaggi appena inviati, sappiate che potrete fare tutte e tre le cose, scopriamo come!

WhatsApp, tutti i segreti per utilizzarlo al 100%

Volete cambiare il carattere della vostra chat mentre utilizzate WhatsApp? Per farlo vi basterà semplicemente scegliere una parola, evidenziarla (esattamente come vorreste fare per copiarla) e selezionare la voce "Carattere" per modificare appieno il suo font. Ciò potrà essere fatto sia per una semplice parole oppure per un'intera frase. Tra grassetti e corsivi infatti, potrete dare al vostro scambio messaggi un tipo di enfasi del tutto personale. La seconda funzione nascosta interesserà tutti coloro che fanno a "cazzotti" con i GIGA. Tramite la voce "Impostazioni", dovrete selezionare "Consumo dati ridotto", in modo da avere sempre dei dati da potere utilizzare (Per iPhone invece, “Impostazioni” – “Utilizzo dati e archivio” – “Consumo dati ridotto”). In ultimo, per cancellare un messaggio inopportuno dopo averlo inviato, potrete selezionarlo e cancellarlo “per tutti”. In questo modo, a meno che la spunta blu sia già attiva, il messaggio sparirà nell’archivio di entrambi e sarà impossibile da recuperare.

© Riproduzione Riservata.