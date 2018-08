Xiaomi Mi A2, aggiornamento/ Patch sicurezza agosto 2018: registrazione video stabilizzata elettronicamente

15 agosto 2018 Valentina Gambino

Xiaomi Mi A2

Lo Xiaomi Mi A2 è pronto per un aggiornamento molto importante. Oltre alle patch di sicurezza di agosto 2018, lo smartphone vedrà al suo interno l'introduzione di nuove ed importantissime novità che andranno a migliorare la già ottima usabilità del prodotto. L'aggiornamento in distribuzione tramite OTA, ha un peso di circa 380 MB. Oltre alle patch che datano 5 agosto, si troverà anche la registrazione video in FHD 1080p a 60 fps e l'attesissima stabilizzazione video elettronica (EIS). Il roll out partito nelle scorse ore, necessita di qualche giorno per potere arrivare su tutti i dispositivi attualmente in commercio. Se quindi pensavate al classico e comune aggiornamento, vi sbaglierete di grosso in quanto, le novità legate alla registrazione dei video, faranno piacere a moltissimi estimatori di riprese attraverso smartphone. La qualità delle registrazioni video, subirà un notevole cambiamento, naturalmente in positivo. Vi ricordiamo che lo Xiaomi Mi A2 è uno smartphone di fascia media con a bordo il sistema operativo Android.

Le caratteristiche tecniche

Lo Xiaomi Mi A2, possiede anche un ampio display da 6 pollici con una risoluzione di 1080 x 2160 pixel e una densità di pixel a 403 ppi. La fotocamera principale si presenta molto buona con una risoluzione di 12 megapixel e una registrazione video (iniziale prima dell'aggiornamento) fino a 3840 x 2160 pixel, dotato di flash singolo. La camera frontale invece, arriva fino a 20 megapixel, per selfie di tutto rispetto. All'interno del dispositivo troviamo Android Oreo 8.1 e un processore Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 octa con supporto ai 64 bit che lavora alla frequenza di 2.2 GHz e ha un processore grafico Adreno 512. A bordo anche 4 GB di RAM e memorie da 32 / 64 GB, espandibile tramite una microSD non in dotazione. La sua batteria non rimovibile è di 3010 mAh. Uscito l'1 agosto del 2018, lo smartphone Xiaomi ha un peso di 168 grammi e le sue dimensioni sono di 158,7 x 75,4 x 7,3 mm. Dotato di nanoSIM, rete LTE, Bluetooth 5.0, Porta infrarossi, GPS, Radio FM e ingresso USB Type-C 2.0.

