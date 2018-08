Passa a Wind, “All Inclusive Special 5” fa tremare Iliad/ 5 euro per sempre con 30 GIGA di traffico dati

19 agosto 2018 Valentina Gambino

Passa a Wind, la nuova promo All Inclusive Special 5

Volete passare a Wind? Ecco tutte le ultime promo (da urlo) che l’operatore telefonico sta proponendo in questo ultimo periodo. “Passa a Wind” con le promozioni proposte decisamente vantaggiose, potrebbe con serenità conquistare appieno, il mercato della telefonia italiana. L’azienda infatti, punta essenzialmente sui GIGA da potere utilizzare in mobilità ed anche su molti contenuti da potere utilizzare in maniera del tutto gratuita. Scopriamo cosa può proporvi – attualmente – in modalità SMS windback, con la sua vantaggiosissima “All Inclusive Special 5” con prezzo mensile di appena 5 euro. Non vedete l’ora di scoprire tutti i dettagli? Bene… proseguite nella lettura e sarete soddisfatti. Da tempo infatti, i clienti sognavano di ricevere promozioni vantaggiose a prezzi vantaggiosi. A quanto pare Wind, ha mixato le giuste soluzioni per proporre qualcosa di unico. Dopo l’avvento di Iliad con le sue promozioni da sogno, gli altri operatori telefonici – per forza di cose – si sono dovuti adeguare.

Passa a Wind, la nuova promo All Inclusive Special 5 fa impazzire tutti

Per contrastare l’avvento di operatori telefonici vantaggiosi, Passa a Wind ha proposto un piano davvero irrinunciabile ad un prezzo estremamente competitivo: 5 euro. Ecco perché è nata All Inclusive Special 5. La promozione lanciata in versione SMS winback (attivabile esclusivamente da coloro che riceveranno il messaggio informativo sul proprio numero di cellulare), si chiama per l’appunto “All Inclusive Special 5” ed è la completa soluzione per avere a vostra disposizione la bellezza di 30 GIGA di traffico dati in 4G, 1000 minuti di chiamate verso tutti gli operatori e di 100 SMS da mandare ad amici e familiari, dopo un pagamento di appena 5 euro mensili per sempre. Nonostante l’attivazione sia possibile solo tramite invito, la promozione è stata comunque presa in considerazione con enorme entusiasmo, per via di una offerta decisamente competitiva. Naturalmente, se deciderete di aderire, dovrete richiedere la portabilità del numero di telefono acquistando una SIM ricaricabile della Wind.

