Samsung Galaxy S10, assente il notch/ Display senza bordi? Improbabile, ecco tutte le indiscrezioni

Secondo le indiscrezioni infatti, i nuovi smartphone di casa Samsung, non dovrebbero avere il notch. A quanto pare inoltre, ci dovrebbe essere anche un Infinity Display.

Samsung Galaxy S10, ecco come potrebbe essere

Da alcuni anni a questa parte, ancor prima che un prodotto nuovo arrivi in commercio, il pubblico web può già esaminarne l’estetica grazie a rumors e render. La stessa cosa è accaduta con il Samsung Galaxy S10. Naturalmente, non tutti i design proposti hanno sempre trovato un riscontro ufficiale. Spesso infatti, qualche prodotto è poi stato commercializzato con delle caratteristiche tecniche decisamente differenti. Il celebre leaker “Ice Universe” comunque, pare essere abbastanza sicuro di una caratteristica che sarà presente sul prossimo top di gamma presentato dal produttore coreano. Secondo le sue indiscrezioni infatti, i nuovi smartphone di casa Samsung, non dovrebbero avere il notch. A quanto pare inoltre, ci dovrebbe essere anche un Infinity Display. A tal proposito, grazie alle ultimissime tecnologie, questo potrebbe coprire una superficie maggiore di schermo. Per questo motivo, non ci sarà l’integrazione del notch e non si rinuncerà ad un display a tutto schermo, in grado di offrire una sensazione visiva proprio ottimale.

Nonostante queste belle novità proposte, ci appare improbabile che il prossimo Samsung Galaxy S10 possa essere totalmente privo di bordi. Esattamente come hanno già affermato alcuni produttori famosi di telefonia mobile (da OnePlus ad Asus) realizzare smartphone totalmente privi di bordi è ancora qualcosa di impossibile. Occorre infatti che questi dispositivi, abbiano giusti elementi per contenere la fotocamera anteriore ed alcuni sistemi di sblocco, grazie alla presenza di sensori. A parte questo aspetto, tra le altre indiscrezioni, emerge che il nuovo top di gamma della Samsung dovrebbe avere un pannello pari a 18.5:9. Presentando tre modelli diversi però, non ci è dato sapere se il pannello inserito sarà uguale per tutti. Il display in ogni caso, dovrebbe essere un Super AMOLED. Assente – a quanto pare – il supporto alle reti 5G. Potrebbe invece essere integrata una particolare fotocamera in grado di sfruttare la realtà aumentata.

