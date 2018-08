WhatsApp, giochi da fare in chat/ Ecco come passare il tempo con gli amici: i migliori da fare nei gruppi

Nella famosa app sono stati introdotti anche dei divertenti giochi da fare nella chat, oppure direttamente nei gruppi; ecco una serie di nomi per farvi passare del tempo in compagnia.

19 agosto 2018

WhatsApp è un valido alleato anche durante l'estate. Nonostante le vacanze ed il pieno relax, la famosa applicazione di messaggistica istantanea è usata più che mai. Sotto l'ombrellone per scambiarsi fotografie tra amici e parenti, oppure in spiaggia per comunicare con il proprio team di lavoro. Inutile prenderci in giro, in questo periodo, senza la tecnologia ci sentiremmo davvero persi. Ecco perché, nella famosa app sono stati introdotti anche dei divertenti giochi da fare nella chat, oppure direttamente nei gruppi. Ma quali sono i giochi che potete fare per passare il tempo tra un bagno al mare e l'altro? A seguire, vi proponiamo una serie di nomi per farvi passare del tempo in compagnia. Apriamo le danze con "Verità o sfida". Un partecipante della chat a turno, deve scegliere tra "verità oppure sfida". Una volta presa la sua decisione, se questa sarà ricaduta sulla “verità” dovrà rispondere in tutta sincerità alla domanda che gli proporrà un altro giocatore in chat. Se la scelta invece ricadrà sulla "sfida", dovrà inviare di seguito una fotografia oppure un video, per confermare di avere effettivamente svolto il compito che lo sfidante gli ha affidato.

Dopo avervi proposto il primo gioco “Verità o sfida”, vi vogliamo proporre un altro divertente passatempo da organizzare tramite le chat di WhatsApp. Stiamo parlando di “Costruisci il titolo”. Un gioco semplice e divertente che vi farà passare tante ore spensierate. Scopriamo a seguire come funziona. Il primo partecipante dovrà scrivere nel gruppo il nome di un programma televisivo oppure il titolo di un film o di un libro. Il successivo giocatore, dovrà nominare un’altra pellicola, trasmissione TV o libro che inizi con l’ultima parola del titolo precedente e termini con ultima e così via. Conquisterà la vittoria chi indovinerà il titolo corretto. Spazio per l’ultimo gioco da fare su WhatsApp. Il titolo è “Indovina l’oggetto”. Qui non dovrete fare altro che condividere una fotografia dove si vede (non del tutto ovviamente) un oggetto. I partecipanti al gioco, dovranno capire prima degli altri di cosa si tratta.

