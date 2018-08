Tre, rete 3 down in tutta Italia/ Ultime notizie: mappa interruzioni, sui social spopola #tredown

Tre, rete down in tutta Italia: mappa interruzioni, sui social spopola #tredown ma crescono le polemiche per i problemi e i disservizi emersi. Nessuna comunicazione dalla compagnia

02 agosto 2018 Silvana Palazzo

Tre, rete down in tutta Italia

Una giornata da incubo per i clienti della compagnia telefonica Tre: la rete è down in tutta Italia. Sono diverse ore che gli utenti segnalano problemi e disservizi, che evidentemente non sono stati ancora risolti. Il 10 luglio scorso l'ultimo down delle reti Tre e Wind, che tra l'altro andò avanti per tutto il giorno. Downdetector con la sua mappa illustra le zone maggiormente colpite dalle interruzioni: le segnalazioni di problemi alla rete e di impossibilità a usare il telefono arrivano da tutto il paese. Anche sui social network le segnalazioni che riguardano la rete Tre e il suo mancato funzionamento sono molte. Non a caso l'hashtag #tredown è balzato tra i trend topic di oggi. In molti segnalano l'impossibilità di usare la rete per lavoro, altri segnalano che continuano ad arrivare regolarmente le telefonate del servizio clienti per gli aggiornamenti delle offerte. C'è anche chi spiega che una delle due schede di cui è in possesso funziona regolarmente e che per chi si trova nella stessa zona i problemi sono diversificati. Clicca qui per la mappa delle interruzioni.

TRE, RETE DOWN IN TUTTA ITALIA: LE REAZIONI SUI SOCIAL

Finora la compagnia telefonica Tre non ha effettuato alcuna comunicazione ai suoi clienti attraverso i suoi canali social. In effetti anche durante il blackout del luglio scorso si andò avanti per ore senza comunicazioni. Intanto le associazioni dei consumatori tornano alla carica e affilano le armi per chiedere la risoluzione del contratto senza penali. Sono tante le polemiche per il down di oggi. «#tredown due volte in un mese, abbastanza per recedere dal contratto senza penale. #dilettanti» scrive un utente su Twitter. Alcuni ritengono, ad esempio, che la causa principale dei disservizi della rete Tre sia legata alla fusione della compagnia telefonica con Wind. Per fortuna sui social c'è anche chi la prende con ironia: «Oggi ho scoperto che uscire da casa per andare a prendere un caffè con un amico non è poi così male», scherza un utente su Twitter.

