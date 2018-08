Fitbit Charge 3/ Data di uscita, caratteristiche e prezzo: la smartband che darà del filo da torcere

Fitbit Charge 3 è interamente realizzato in lega d’alluminio e rivestito in vetro Corning Gorilla Glass 3. Ecco la data di uscita, il prezzo e tutte le sue caratteristiche.

20 agosto 2018 Valentina Gambino

Fitbit Charge 3, caratteristiche e prezzo

Anche Fitbit Charge 3 è finalmente arrivato. Pronto come non mai a mettere da parte tutte le smartband che vorranno intralciare il suo cammino, l'impresa è anche quella di sbaragliare la concorrenza tra i più famosi smartwatch e le loro numerose caratteristiche tecniche. Oltre al comodo display touch, tra le novità vi sono molte funzioni che non sono state pensate esclusivamente per lo sport. Ed infatti, la nuova Fitbit sarà in grado di interagire come si deve anche con il vostro cellulare. Tra le principali funzioni: Rilevazione continua del battito cardiaco e zone cardio, riconoscimento automatico dell’allenamento (avrete modo di conoscere il vostro ritmo e le distanze percorse, sia a piedi che in bicicletta), notifiche per chiamate, eventi presenti in calendario ed SMS, sveglia, time, meteo ed altre applicazioni, statistiche, obiettivi e progressi fisici, monitoraggio del sonno, sincronizzazione con iOS, Android e presto anche con Windows. Tra le altre funzioni base, anche le calorie bruciate nel corso della giornata, il tracciamento del ciclo mestruale, le sessioni di respirazione ed il Fibit Pay, in grado di effettuare dei pagamenti in mobilità.

Fitbit Charge 3 è interamente realizzato in lega d’alluminio e rivestito in vetro Corning Gorilla Glass 3. Lo schermo e l’ampio schermo touch retroilluminato possiede al suo interno un valido sensore di luminosità, esattamente come accade per gli attuali smartwatch in commercio. L’autonomia dichiarata è di sette giorni. Inoltre, tramite la comoda funzione Fitbit Oggi avrete a vostra disposizione un dettagliato riassunto della vostra giornata, con tutte le statistiche sulle attività. Se avete bisogno di motivazione inoltre, potrete anche collegarvi al network di Fitbit. Quando uscirà e quale sarà il suo prezzo? Fitbit Charge 3 può essere già pre-ordinato sul suo sito web ufficiale al prezzo di 149,99€. Le colorazioni presenti sono quattro e nei negozi, arriverà fisicamente il prossimo ottobre 2018. In commercio anche la variante Fitbit Charge 3 Special Edition con NFC e Fitbit Pay ad un prezzo di 169,99€.

