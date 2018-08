Promo Iliad, Vodafone e Wind lanciano le migliori offerte/ Ecco i piani in scadenza: low cost e traffico dati

20 agosto 2018 Valentina Gambino

Wind e Vodafone, le promo

Inutile negarlo: Iliad sta facendo tremare tutti gli operatori telefonici. Ecco perché, Wind e Vodafone da qualche tempo, stanno cercando in ogni modo, di proporre ai clienti offerte da urlo in grado di non farli allontanare. L’arrivo dell’azienda francese ha sicuramente destabilizzato il mercato, soprattutto per via delle promo convenienti e la massiccia pubblicità accattivante che è stata fatta. Le aziende già presenti da anni sul mercato della telefonia, sono dovute correre ai ripari, utilizzando ogni mezzo possibile per contrastarla a dovere. Come fare per attirare nuovi clienti? Semplicemente proponendo pacchetti con dentro offerte da capogiro. La lotta al ribasso sta “mietendo delle vittime”, con richieste di portabilità sempre più evidenti. Vodafone e Wind, sono le principali aziende che si stanno dando da fare per essere notate: ecco cosa stanno proponendo proprio in questi ultimi tempi.

Le promo Vodafone

La Vodafone, sta proponendo tre promozioni davvero interessanti: la Vodafone Special 20 GB, la Vodafone Special 10 GB e la Vodafone Special 30 GB. Per quanto riguarda la Wind invece, un occhio di riguardo per due promo: Smart Special 7 e Wind Smart Easy 30. L’azienda inglese per contrastare Iliad, ha lanciato sul mercato “Ho. Mobile”, una compagnia telefonica che si occupa esclusivamente di soluzione low cost. La Vodafone Special Minuti 10 GB invece, costa 12 euro al mese ed offre minuti illimitati e 10 GB di traffico dati. La Special Minuti 20 GB offre 20 giga e il suo costo è di 7 euro per tutti i clienti che provengono da Iliad e 3 Italia, mentre si alza a 10 euro per clienti Tim e Coop Voce e diventano 15 euro se si passa da Wind. La Special Minuti 30 GB fa aumentare i GB a 30 in 4G pagando 10 euro se provenite da Iliad o 3 Italia, mentre 15 euro da Wind.

Le promo Wind

Per quanto riguarda la Wind, l’azienda sta sfidando Iliad proponendo delle promozioni da attivare fino al 22 agosto: Smart Special 7 e Wind Smart 7 Easy 30. Entrambe le promozioni sono attivabili solo se si riceve un SMS con la proposta. La prima promo, con appena 7 euro al mese offre minuti illimitati e 30 GB di traffico mensile. La seconda invece è molto simile alla prima solo che l'attivazione in questo caso, costa 10 euro. Entrambi i pacchetti sono quasi in scadenza ma, vista la fortissima concorrenza di Iliad, potrebbe esserci anche una proroga.

