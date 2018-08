Nvidia GeForce RTX 2070 e 2080 Ti ufficiali/ Presentate alla Gamescom di Colonia: si parte da 649 euro

La Nvidia ha presentato quest’oggi la nuova serie di schede grafiche GeForce RTX 2000. L’evento si è tenuto presso la Gamescom di Colonia, in Germania, una delle fiere videoludiche più importanti del Vecchio Continente. Svelate ufficialmente le nuove RTX 2070, 2080 e 2080 Ti, veri e propri Sacri Graal, per tutti coloro che utilizzano il personal computer per videogiocare, e non solo. Le schede grafiche Nvidia si basano sull’architettura di Turing, ed utilizzano una tecnologia ray-tracing in tempo reale, intelligenza artificiale e shading programmabile. Le nuove schede grafiche saranno disponibili anche sul mercato italiano, a partire dal prossimo mese.

I PREZZI E ALCUNE SPECIFICHE TECNICHE

La data da segnare in rosso sul calendario è il 20 di settembre, con un prezzo che partirà dai 649 euro per la GeForce RTX 2070, passando dagli 869 euro per la GeForce TX 2080, e arrivando fino ai 1.279 euro per GeForce TX 2080 Ti, il top di gamma attualmente sul mercato. Fra le specifiche tecniche, le schede Nvidia utilizzano un alimentatore da 6, 8 o 13 fasi, a seconda del modello, e ventole 13 blade a due assi con una nuova camera a vapore, che garantiscono bassa rumorosità e un raffreddamento ottimale. Sicuramente una notizia positiva per tutti gli amanti dei pc e dei videogame.

