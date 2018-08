iPhone X2 costerà 1.500 euro?/ Ultime notizie, sarà il più grande di sempre: a settembre la presentazione

iPhone X2 costerà 1.500 euro? Ultime notizie, sarà il più grande di sempre: a settembre la presentazione tanto attesa. Ecco le novità attese per il nuovo smartphone

Grandi novità attese per il nuovo iPhone X2

Ancora qualche giorno poi si terrà l’evento Apple in cui verranno annunciati e presentati i nuovi iPhone. Si tratterà ovviamente di uno show attesissimo e che come al solito detterà le linee del mercato 2019 in quanto a smartphone. Stando alle ultime indiscrezioni circolanti, la multi nazionale di Cupertino dovrebbe portare alla luce il tanto chiacchierato iPhone X2, l’erede del “melafonino” del decennale. La prima novità del nuovo smartphone riguarda le colorazioni, visto che è atteso in versione argento/grigio siderale, ma anche in nero, bianco e soprattutto oro. Durante l’evento saranno presentati anche gli iPhone X Plus e il 9 con display LCD da 6.1 pollici, quest’ultimo in colore rosso, blu, grigio e bianco.

ALCUNE CARATTERISTICHE

Per quanto riguarda le caratteristiche estetiche, l’X2 avrà delle cornici ancora più ridotte rispetto al suo antenato e una scocca in vetro con aggiunte di metallo. Ovviamente ci sarà il tanto chiacchierato notch, la “tacchetta” che buca il display, che in poco tempo è passato dall’essere odiato a dettare la nuova linea estetica della maggior parte dei telefonini presenti sul mercato. Inoltre, dovrebbe esservi presente una doppia fotocamera posteriore, con un display da 6.5 pollici, il più grande di sempre. Infine, per quanto riguarda il prezzo, sarà l’iPhone più caro della storia: più dell’X, quindi attorno ai 1.500 euro.

