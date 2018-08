Google Pixel 3 XL confermato il notch/ Niente dual camera: foto da urlo ma… si poteva fare di più?

Google Pixel 3 XL con il notch, la fotocamera poteva essere migliore? Con l'inserimento della doppia camera, si poteva sicuramente osare di più in termini di prestazioni fotografiche.

22 agosto 2018 Valentina Gambino

Google Pixel 3 XL con il notch

Google Pixel 3 XL sta tornando sul mercato più in forma che mai. In questo periodo sono apparsi in rete dei leak non esattamente di alta qualità ma in queste ore, a cambiare letteralmente la situazione sono comparse delle belle immagini ad alta qualità. Gli scatti provengono dalla fonte russa che già in passato aveva condiviso le prime immagini dal vivo. Proprio da pochissimo tempo, ha realizzato (e condiviso) anche un vero set fotografico realizzato con il top di gamma di casa Google. Nonostante il design non convinca, le prestazioni sono invece ottimali. Purtroppo (o per fortuna) è comparso – anche in questo caso – il notch, croce e delizia di tutti coloro che amano la tecnologia “spinta”, volendo avere in mano solo pezzi da novanta. Se sul frontale le cose sono cambiate, sul retro lo stile è rimasto praticamente invariato rispetto agli altri anni. Presente una sola fotocamera ed una cover posteriore che sembra decisamente più uniforme, con una leggera variazione di colore sulla sua parte superiore.

Google Pixel 3 XL con il notch, la fotocamera poteva essere migliore?

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche del Google Pixel 3 XL sono state confermate il SoC Snapdragon 845, mentre lo schermo avrà una ottima risoluzione 1.440 x 2.960 pixel, non è invece trapelata la sua diagonale. All’interno della sua confezione, gli amanti dell’accessoristica saranno lieti di sapere che si troveranno anche degli auricolari. Confermata anche la ricarica wireless. Quello che stupisce però, risiede proprio nella sua fotocamera. Gli scatti che stanno già girando in rete, mostrano una definizione pazzesca. Ottima anche la modalità ritratto. Quello che però ha fatto storcere il naso agli estimatori è proprio la presenza del notch al posto della dual camera. Ed infatti, con l’inserimento della doppia camera, si poteva sicuramente osare di più in termini di prestazioni fotografiche. Il secondo sensore messo a disposizione infatti, sarebbe potuto essere grandangolare oppure zoom, in modo da potere offrire molteplici variabili. A questo punto però, i giochi sono fatti e non ci rimane che attendere la presentazione il prossimo 4 ottobre (anche se la data non è ancora ufficiale).

© Riproduzione Riservata.